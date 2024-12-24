高市果樹機械團成軍首年 代耕達20公頃

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）面對極端氣候與農業勞動力短缺的考驗，高市農業局今年向中央爭取成立果樹機械團，協助農民粉碎果園廢棄枝條及其他機械代耕服務。截至目前機械團代耕服務已達20公頃。

農業局長張清榮說，高雄市是果樹的重要產區，因季節性缺工型態及機械化程度不高，農民找不到人手時，機械團就扮演重要角色，協助農民處理田間廢棄枝條並透過機械化取代部分人力。

張清榮說，如農民有碎枝需求可多加運用，未來農業局也將持續推廣機械化管理模式的導入，舒緩農業缺工並打造友善從農環境。

農業局今天新聞稿表示，推動機械化管理降低人力需求勢在必行，農業局今年成立果樹機械團，並輔導生產合作社購置農機具，以協助農友粉碎果園廢棄枝條及其他機械代耕服務。

傳統果園的枝條修剪，常需要將大量的廢棄枝條運送至集中區進行堆放或焚燒，造成空污而有受罰風險。果樹機械團運用機械就地粉碎可減少拖運人力及時間，也防止就地焚燒產生的空氣污染。

此外，果樹機械團以「人+機」的代耕模式縮短田間作業時間，可減輕農民的勞動強度及缺工困擾，也可省去農民自行購置機械養護等成本，並降低機械操作的風險。

為推廣果樹機械團服務，農業局除了辦理觀摩會邀農民觀摩機械操作外，也規劃示範區讓農民實際感受機械化管理的成效及代耕服務的優點。

農業局表示，自果樹機械團成軍以來，已辦理觀摩示範區共8公頃，加上農民自行委託案，截至目前，果樹機械團已承接27個案場，服務範圍達20公頃。（編輯：謝雅竹）1131224