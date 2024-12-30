高雄首選電商平台蜜棗開賣 搶攻年節禮盒市場

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）高雄為全台蜜棗最大產區，面積達715公頃；為讓民眾吃到高品質的高雄首選蜜棗，高雄市農業局集結轄內產地農會推出「高雄首選蜜棗禮盒」，即日起在「高雄首選電商平台」上架預購。

高雄市農業局今天新聞稿表示，高雄為全台蜜棗最大產區，面積達715公頃，且冬季陽光燦爛、夜間氣溫驟降涼冷，適合蜜棗生長，棗子碩大飽滿皮薄且多汁。

農業局集結產地農會推出「高雄首選蜜棗禮盒」，即日起在「高雄首選電商平台」上架預購，5台斤裝頂級蜜棗禮盒每盒新台幣1188元（限量288盒）、特級蜜棗禮盒每盒988元（限量666盒），1月10日起出貨，並贈新春紅包袋，送完為止。

農業局表示，「高雄首選電商平台」讓高雄農產即時上架、免收上架費，也將每季盈餘提撥3成作為公益基金，定期提供弱勢團體及組織運用。目前除了蜜棗可選購，平台挑選年節伴手禮專區，提供各項年節好禮供消費者多重選擇。

農業局長張清榮說，高雄農產品品質優良、品種多元，建立「高雄首選」品牌，販售通路遍及全台，除了在電商可買到優質蜜棗禮盒，國內大型通路也可選購。

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張清榮表示，除了穩定國內銷售通路，農業局也拓展外銷市場，推動蜜棗國外市場輸銷獎勵措施，收購蜜棗價格每公斤70元以上者，獎勵農民集運費與外銷業者促銷費，期望開拓更廣闊的海外行銷通路，增進農產外銷量，提升農民收益。

農業局表示，蜜棗有「棗」到幸福、好運「棗」上門等美好寓意，是逢年過節送禮好選擇，民眾可上「高雄首選電商平台」https://www.khagri.org.tw選購。（編輯：李亨山）1131230