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桃園某高中學生教室持刀 教育局啟動霸凌調查

2025/1/20 16:30（1/20 16:45 更新）
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（中央社記者吳睿騏桃園20日電）桃園市某高中發生學生教室持刀事件，民進黨籍市議員余信憲質疑是否涉及霸凌或同學間衝突要求調查。教育局今天表示，學生因一時情緒失控才從書包取出水果刀，已啟動霸凌調查。

余信憲在臉書Facebook發文表示，根據民眾提供影片可見1名男同學手持武器，周遭其他同學紛紛對他出言挑釁，當時教室內到底發生什麼事，是否涉及集體言語霸凌或同學間有衝突，影片沒拍到的地方是否有更可怕的事，要求校方及教育局必須調查清楚。

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桃園市政府教育局表示，根據校方說明，17日下午，1名2年級學生在座位睡覺時，因班上同學吵鬧，一時情緒失控從書包取出水果刀，同學發現後立即通報，校方人員隨即到場處置安撫將學生帶回教官室，並通知家長到校了解情況將學生帶回。

教育局說，校方表示此為偶發單一事件，並於今天結業式時，由警察局少年隊到校向全校法令宣導。開學後將會持續注意學生情況，以防止類此案件再次發生，教育局已協同警察局少輔會評估開案及指派專人輔導案生，校方也已啟動霸凌調查程序。（編輯：方沛清）1140120

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