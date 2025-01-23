高雄展出巨型水產年菜插畫裝置 合照上傳抽福袋

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄23日電）高雄市海洋局25日起在5個行政區推出巨型水產年菜插畫裝置，民眾只要拿著玩偶或各式小物，和其中一款合照上傳「高雄海味地圖粉絲專頁」，就可有機會抽到新春福袋。

高雄市海洋局長黃登福表示，為宣傳高雄優質水產品，海洋局在2025春節期間，以「高雄水產品結合年菜」概念發想設計出5款巨型水產年菜藝術展品，在新春祈福熱點、具觀光性質的漁港及水產養殖聚落展出，吸引民眾在過年期間走訪高雄海岸線、漁村。

透過 Google News 追蹤中央社

黃登福指出，高雄水產品巨大化展覽從25日至2月16日，有鏽斑蟳、龍膽石斑、白帶魚、阿根廷魷魚及烏魚子等水產物，分別在梓官蚵子寮漁港、永安玄德宮（泡麵土地公）、林園中芸漁港、前鎮漁港核心區徒步綠廊道、茄萣興達港漁港大發路觀光漁市等處展出。

海洋局說明，活動期間民眾只要拿著自己心愛的玩偶、公仔或其他小物，和其中一款展品合照並上傳海洋局臉書「高雄海味地圖」指定貼文的留言區，即有機會抽中限量福袋，首波將於2月3日公布中獎名單。（編輯：郭諭儒）1140123