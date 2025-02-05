苗縣草莓溫泉春節吸客逾51萬人次 初三達最高峰

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（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）春節假期適逢苗栗縣草莓溫泉觀光季，縣警局今天表示，9天連假湧入逾51萬人次、17萬車次，單日最多是1月31日大年初三，警方適時疏導、優化號誌維持交通順暢。

苗栗縣警察局交通隊透過新聞稿指出，114年春節9天連假期間，湧入大湖草莓文化季及泰安溫泉區旅客總計17萬790車次、51萬2370人次，尖峰時段每小時達1546車次。

交通隊分析這9天內，單日以1月31日（大年初三）湧入大湖地區計有2萬5124車次、7萬5372人次最多，研判除旅遊觀光人潮外，也有北返工作崗位車流。

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此外，交通隊表示，連假期間，遊客進出大湖及泰安觀光景點的主要道路台72線，尖峰時段分別為中午12時至下午3時，以及返程的下午4時至6時，均動員警力於台72線沿線與客屬大橋交岔路口優化號誌，適時延長秒數，增加左轉彎專用車道等方式疏導，維持交通順暢。

冷氣團接連來襲，目前仍是草莓、溫泉旅遊旺季，苗栗縣警察局局長王森瑒表示，歡迎全國民眾前往苗栗縣觀光旅遊，並將持續要求勤務人員堅守崗位，落實交通疏導，力求交通順暢。（編輯：龍柏安）1140205