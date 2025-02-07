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台東元宵陣頭遶境69隊參加 12日中午出發

2025/2/7 11:56（2/7 12:26 更新）
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台東元宵節重頭戲陣頭、神明遶境報名7日截止，已有69隊報名。主辦單位台東市天后宮表示，遶境活動維持2天，第1天於12日中午12時30分出發。中央社記者盧太城台東攝 114年2月7日
台東元宵節重頭戲陣頭、神明遶境報名7日截止，已有69隊報名。主辦單位台東市天后宮表示，遶境活動維持2天，第1天於12日中午12時30分出發。中央社記者盧太城台東攝 114年2月7日
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（中央社記者盧太城台東縣7日電）台東元宵節重頭戲陣頭、神明遶境報名今日截止。主辦單位台東市天后宮表示，遶境活動維持2天，第1天於12日中午12時30分出發。天后宮呼籲隊伍依規定放鞭炮。

主辦台東元宵節陣頭遶境的天后宮發言人林崑成今天告訴中央社記者，台東天后宮主辦「114年縣定無形文化資產台東元宵神明遶境祈福」活動，今天報名截止，截至中午有69隊報名，預計9日舉行隊伍抽籤，決定順序，地點在天后宮。

林崑成表示，今年元宵遶境計畫舉辦2天。第1天12日中午12時30分出發，當日另在台東市南京路辦民俗體驗營、當晚前半段遶境隊伍進廟。第2天13日炮炸寒單後，後段遶境隊伍進廟。9日上午7時台東天后宮天上聖母出巡遶境郊區各宮廟1天。

台東天后宮董事長林有德表示，遶境活動有台東縣政府相關局處室、台東縣議會及台東市公所協辦。

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林有德表示，元宵遶境是台東重要的宗教民俗傳統文化，在新春元宵假期中，吸引外地遊客及台東縣各鄉鎮民眾趕來台東市看熱鬧。今年活動重點如下：參加遶境單位可向民政處補捐小組申請補助；台東市南京路與東大團隊舉辦民俗體驗區活動有彩繪燈籠、摺平安符、蛇年草編、陣頭表演、炸寒單等。

林有德也呼籲元宵歡慶請依規定施放鞭炮、煙火，遶境隊伍依序繞市區。（編輯：謝雅竹）1140207

#元宵節
#台東市天后宮
#遶境
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