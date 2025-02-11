日月潭觀光圈盟主交接 許淑華勉勵吸引更多遊客

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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）「日月潭觀光圈」第2、3屆盟主今天交接，南投縣長許淑華祝賀說，感謝魏振宇擔任盟主期間帶領日月潭觀光圈茁壯，勉勵新任盟主李吉田在現有基礎上，為南投觀光帶來更多契機。

南投縣觀光產業聯盟協會今天在九族文化村舉辦新春團拜暨日月潭觀光圈第2、3屆盟主交接，由南投縣觀光產業聯盟協會理事長魏振宇，將盟主交給南投縣旅館商業同業公會理事長李吉田，許淑華、日月潭國家風景區管理處長柯建興及縣內57個公、協會出席同慶。

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許淑華致詞表示，南投觀光資源豐富，透過各協會積極推動，讓南投觀光更具韌性與競爭力，也感謝魏振宇擔任盟主期間帶領日月潭觀光圈茁壯發展，勉勵新任盟主李吉田在現有基礎上，持續深化南投觀光品牌，促進地方產業升級，吸引更多國內外遊客。

柯建興說，日管處長期扮演觀光圈推動與指導角色，將持續與地方觀光產業合作，強化區域品牌發展，推動智慧觀光與永續旅遊，更深化日月潭觀光圈影響力，進一步提升南投甚至台灣觀光產業整體發展。（編輯：李淑華）1140211