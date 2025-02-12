加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

高市113年度營利事業銷售額 破6兆元創新高

2025/2/12 12:51（2/12 13:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市財政局12日表示，市長陳其邁致力產業轉型，初估113年各行業營利事業銷售額突破新台幣6兆元，創歷史新高。（高雄市財政局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年2月12日
高雄市財政局12日表示，市長陳其邁致力產業轉型，初估113年各行業營利事業銷售額突破新台幣6兆元，創歷史新高。（高雄市財政局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年2月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高市財政局今天表示，市府致力產業轉型，初估去年各行業營利事業銷售額突破新台幣6兆元，創歷史新高，且連4年突破5.5兆元，帶動產業發展。

財政局今天新聞稿指出，高雄市初估去年各行業營利事業銷售額突破6兆元，創歷史新高，較民國109年上任時4.52兆元增加1.5兆元，成長約34%，且連續4年突破5.5兆元。

市長陳其邁上任以來，推動各項重大建設、發展城市經濟及觀光，舉辦知名的冬日遊樂園、耶誕生活節等大型活動外，還有超過150場演唱會，吸引大量人潮到高雄。

財政局表示，市府把握人潮，結合在地店家推出促銷，開發觀光錢潮，加上高科技產業逐步投資落腳高雄，使營利事業銷售額持續成長。

財政局長陳勇勝說，去年促參招商再創歷史新高達1021億元，全國第一，營利事業銷售額的成長，顯示高雄經濟循環向上提升。

此外，高雄市地方稅收成長，也有助高雄市獲配更多普通統籌稅款，以利重大建設加速推動。

google news透過 Google News追蹤中央社

陳勇勝說，初估去年高雄市自有財源決算數超過1100餘億元，連續4年財源成長及突破千億，並可望再次「0舉借」，達成連續4年「0舉借」目標，且累計減債已突破200億元，財政日益健全。

陳勇勝強調，提升高雄市經濟活力帶動營利事業銷售額大幅成長，有助增裕高雄市財政發展，並提升高雄市社會福利及各項公共建設量能，未來仍將持續推動開源節流、促參招商，期再創佳績。（編輯：謝雅竹）1140212

#財政局
#高雄市
#高雄市財政局
#陳其邁
#陳勇勝
陳勇勝
財劃法三讀 陳其邁：惡化南北差距城鄉不均
陳其邁
高雄大寮區21日縮小停水範圍 多區提前復水台鐵高雄機廠變更審議通過 增公園、停車場等設施
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

107
更多編輯台推薦新聞：