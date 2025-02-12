高市113年度營利事業銷售額 破6兆元創新高

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高市財政局今天表示，市府致力產業轉型，初估去年各行業營利事業銷售額突破新台幣6兆元，創歷史新高，且連4年突破5.5兆元，帶動產業發展。

財政局今天新聞稿指出，高雄市初估去年各行業營利事業銷售額突破6兆元，創歷史新高，較民國109年上任時4.52兆元增加1.5兆元，成長約34%，且連續4年突破5.5兆元。

市長陳其邁上任以來，推動各項重大建設、發展城市經濟及觀光，舉辦知名的冬日遊樂園、耶誕生活節等大型活動外，還有超過150場演唱會，吸引大量人潮到高雄。

財政局表示，市府把握人潮，結合在地店家推出促銷，開發觀光錢潮，加上高科技產業逐步投資落腳高雄，使營利事業銷售額持續成長。

財政局長陳勇勝說，去年促參招商再創歷史新高達1021億元，全國第一，營利事業銷售額的成長，顯示高雄經濟循環向上提升。

此外，高雄市地方稅收成長，也有助高雄市獲配更多普通統籌稅款，以利重大建設加速推動。

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陳勇勝說，初估去年高雄市自有財源決算數超過1100餘億元，連續4年財源成長及突破千億，並可望再次「0舉借」，達成連續4年「0舉借」目標，且累計減債已突破200億元，財政日益健全。

陳勇勝強調，提升高雄市經濟活力帶動營利事業銷售額大幅成長，有助增裕高雄市財政發展，並提升高雄市社會福利及各項公共建設量能，未來仍將持續推動開源節流、促參招商，期再創佳績。（編輯：謝雅竹）1140212