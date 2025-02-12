三峽長福橋改建估115年完工 新北盼帶動當地發展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北12日電）新北市政府市政會議今天移地三峽舉行，市長侯友宜說，三峽近年建設著重橋梁及捷運，長福橋預計明年完工，再搭配三鶯線及做好污水下水道等，改善周邊，盼帶動發展。

新北市政府市政會議上午移到三峽舉行，會中三峽區公所以「建設、安居、觀光 幸福三峽」為主題做專題報告，三峽區長施玉祥表示，捷運三鶯線目前施工進度81.2%，預計8月全線測試，12月完工。

施玉祥指出，三峽區內共有94座橋梁，包含長福橋為往來三峽老街交通要道，橋梁改建工程總經費為新台幣9.19億元，其中，經濟部水利署補助4.5億元，長福橋改建工程預計明年完工。

另外，三鶯大橋改建工程已全線通車，串聯三峽至鶯歌動線；三角湧大橋串聯北大特區往土城、捷運頂埔站，去年完成光雕設施改善；八安大橋除完成油漆除鏽防蝕工程，也完成光雕設施工程。

透過 Google News 追蹤中央社

侯友宜會後接受媒體聯訪，被問及上午市政會議為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）首次移地舉行，侯友宜說，這次選擇到三峽區，最主要是三峽有92%面積都是山區，颱風、豪大雨來臨時受災機率高，市府到第一線傾聽，幫忙解決問題。

侯友宜說，三峽老街非常具有特色，尤其巴洛克式風格建築保存佳，還有許多農特產品，市府不斷結合歷史文物，整理周遭環境、推動建設及帶動觀光產業，預計捷運三鶯線完工後，可以為三峽帶來更多人潮。（編輯：李錫璋）1140212