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大甲鎮瀾宮2025遶境進香 4/4深夜起駕

2025/2/12 19:06（2/12 19:19 更新）
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台中大甲鎮瀾宮12日循例於元宵節晚間舉行筊筶典禮，由鎮瀾宮董事長顏清標擲筊請示媽祖2025年遶境進香起駕日期及時間，最終定於4月4日深夜10時45分起駕。（鎮瀾宮提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月12日
台中大甲鎮瀾宮12日循例於元宵節晚間舉行筊筶典禮，由鎮瀾宮董事長顏清標擲筊請示媽祖2025年遶境進香起駕日期及時間，最終定於4月4日深夜10時45分起駕。（鎮瀾宮提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月12日
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（中央社記者郝雪卿台中12日電）今天是元宵節，大甲鎮瀾宮晚間舉行筊筶典禮，由鎮瀾宮董事長顏清標率全體董監事，擲筊請示媽祖2025年遶境進香起駕日期及時間，將於4月4日深夜10時45分起駕。

大甲鎮瀾宮依照往年傳統，於元宵節晚間舉行筊筶典禮，由顏清標率領全體董監事，擲筊向媽祖請示2025年歲次乙巳年大甲媽祖遶境進香起駕日期及時間。

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立法院副院長江啟臣、國民黨立委顏寬恒、台中市議會副議長顏莉敏、中市府民政局長吳世瑋也出席筊筶典禮，由顏清標擲筊請示媽祖，擲筊結果將於4月4日深夜10時45分起駕，前往嘉義新港奉天宮，展開9天8夜遶境進香活動。

鎮瀾宮表示，今年遶境第1天將駐駕彰化市南瑤宮，沿途駐駕的宮廟為西螺福興宮、新港奉天宮、北斗奠安宮、彰化市天后宮、清水朝興宮，最後一天4月13日回鑾大甲鎮瀾宮。（編輯：陳仁華）1140212

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