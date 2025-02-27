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新北原民中心整建估115年完工 打造全齡使用空間

2025/2/27 14:46（2/27 15:06 更新）
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新北市原住民族服務中心活化整建工程27日動工，由副市長陳純敬（右3）、原住民族行政局長Siku Yaway林瑋茜（左3）等人，一起進行敲磚祈福儀式。（新北市政府原民局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年2月27日
新北市原住民族服務中心活化整建工程27日動工，由副市長陳純敬（右3）、原住民族行政局長Siku Yaway林瑋茜（左3）等人，一起進行敲磚祈福儀式。（新北市政府原民局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年2月27日
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（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市原民服務中心整建工程今天動工，預計115年完工。原民局說，將活化打造為學族語、幼兒學習原民文化、青年就業服務、傳播福利訊息、長者學習數位資訊的全齡使用空間。

新北市政府原住民族行政局表示，位於三重區的新北市原住民族服務中心使用逾20年，今天由副市長陳純敬及施工團隊舉行動工典禮，祈祝工程順利圓滿。

陳純敬致詞表示，希望族人在中心改建後，可以找到文化歸屬感，作為都會區的第二個家。

原民局長Siku Yaway林瑋茜接受中央社記者電訪表示，北原中心位於交通樞紐，改造工程將結合多元功能，提供更友善的服務環境，包括社福諮詢、就業輔導、親子活動與多功能活動空間。

林瑋茜表示，軟體方面，希望增加文物的豐富性，除串珠、頭冠外，也計劃與各縣市工藝師合作或再製，展現各族群多元工藝文物，以及保留傳統文化。

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她說，中心將新增數位展示空間，運用AR與VR技術呈現原住民族藝術，並提供互動式體驗，讓族人與民眾感受多元文化之美，也讓族人兒童扎根、青年尋根、長者磐根的全齡化使用場域。

在硬體方面，經爭取中央原民會補助新台幣3800萬元經費，市府籌措1200萬元，全面整修外觀，外牆拉皮、防水隔熱及室內裝修等。預計在115年完工。（編輯：李錫璋）1140227

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位於三重區的新北市原住民族服務中心使用逾20年，活化整建工程預計115年完工，新北市原住民族頭目協會理事長Lu
位於三重區的新北市原住民族服務中心使用逾20年，活化整建工程預計115年完工，新北市原住民族頭目協會理事長Lu'uh Mayaw（萬寬樑）（前中）27日進行開工祈福儀式。（新北市政府原民局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年2月27日
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