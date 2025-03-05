台積電高雄P4、P5廠環評審查通過 民團提4訴求
2025/3/5 13:03
（中央社記者洪學廣高雄5日電）高市環保局今天召開台積電擴建P4、P5廠環評大會，民間團體提出再生能源、淨零路徑、生態公園承諾、降低空污與強化監測4大訴求，最終決議通過環評審查。
台積電P3廠計畫已於去年7月通過環評，環保局今天上午召開「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠擴建計畫環境影響說明書」環境影響評估審查委員會第82次會議，審查台積電P3廠東側新擴建P4、P5廠第一階段環評，擴建面積達42.89公頃，與P3廠房加總開發面積為60.22公頃。
包括地球公民基金會、台灣氣候行動網絡研究中心、環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟，提出再生能源、淨零路徑、生態公園承諾及降低空污與強化監測等4大訴求。
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多個民團強調，產業發展應與環境保護並行，而非犧牲健康換取經濟成長。呼籲高雄市政府與台積電拿出更精進的污染減量承諾，確保區域環境安全，落實企業與政府的環境責任。
地球公民基金會中午指出，大會中開發單位對地球公民等環保團體提出的訴求多半回應將納入評估，但並未納入正式承諾事項，其發言與回應均記錄於會議紀錄中。最終環評委員決議通過環境影響評估審查。後續將持續關注後續開發進展及環評承諾落實，確保開發計畫兼顧產業發展與環境永續。（編輯：郭諭儒）1140305
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