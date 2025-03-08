嘉義市續辦班班有鮮奶 黃敏惠到校視察

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（中央社記者姜宜菁嘉義市8日電）嘉義市府為確保學童營養攝取不中斷並支持本土酪農，自編預算續推「班班有鮮奶」政策。今年2月起，惠及全市公立國中小及幼兒園2萬2477名學生，市長黃敏惠昨天到校視察。

黃敏惠昨天在教育處長郭添財陪同下，到大同國小與學子一起飲用國產鮮奶。

黃敏惠表示，中央去年推動「班班有鮮奶」政策，讓學童能獲得更均衡營養，為確保鮮奶供應品質與安全，市府與學校積建立完善冷鏈配送機制，同時九華山地藏庵捐贈保冰桶與保冷袋，有效解決配送鮮奶的溫控問題。

黃敏惠強調，雖然中央決議停辦政策，但嘉義市堅持「教育優先、孩子第一」，自行編列預算新台幣3423萬元，自今年2月起擴大對象為3所公立幼兒園及國中，並透過追加預算編列嘉義市20所國小鮮乳採購費，讓國中以下學童持續享有充足的乳品攝取，以行動表達支持台灣酪農產業。

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郭添財指出，此次國中小乳品聯合採購案共計評選出統一、光泉、味全及福樂4家廠商，由各國中小擇定提供服務的廠商，並自上月24日起陸續配送至各校。

嘉義市府規定，各廠商均需具有符合規範的倉儲設備，在完成保冷袋分裝後即以冷藏車依指定的配送時間送達學校，再透過教職員工協助分送到各班級教室，確保鮮奶能如期如質完成飲用，同時教導學童認識飲用鮮奶的好處，結合良好的生活作息與運動習慣，確保身心靈健康發展。（編輯：郭諭儒）1140308