陳其邁受邀參加輝達GTC大會 15日搭機赴美

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（中央社記者林巧璉高雄14日電）輝達（NVIDIA）GTC技術大會將於17日至21日在美國加州聖荷西登場，高雄市長陳其邁將以VIP身分受邀參與，預計15日深夜從桃園機場搭機飛往美國參與這場科技盛會。

媒體報導陳其邁明晚將搭機，前往美國參加GTC，目前是全台唯一受邀的地方首長；對此幕僚證實，陳其邁預計15日深夜出發。

輝達GTC大會將於3月17日至21日在美國加州聖荷西會議中心舉行，是全球AI開發者盛會，今年有超過400家廠商參展，期間將舉辦1000場會議、囊括2000名講者。活動包括輝達執行長黃仁勳的主題演講、技術研討會和工作坊，展示輝達及合作廠商在AI技術方面的最新進展。（編輯：郭諭儒）1140314