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嘉縣山區紫藤花開已過5成 花期預估至3月底

2025/3/14 16:16（3/14 17:26 更新）
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嘉義縣山區紫藤花開5至7成，文化觀光局14日推薦到阿里山長青居民宿（圖）等地賞花，預估花期至3月底。（嘉義縣文觀局提供）中央社記者蔡智明傳真 114年3月14日
嘉義縣山區紫藤花開5至7成，文化觀光局14日推薦到阿里山長青居民宿（圖）等地賞花，預估花期至3月底。（嘉義縣文觀局提供）中央社記者蔡智明傳真 114年3月14日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）嘉義縣山區紫藤花開5至7成，文觀局推薦到瑞里王鼎茶園民宿、茶壺餐廳、小公主咖啡、青葉山莊及阿里山長青居民宿等地賞花，預估花期至3月底，遊客要把握賞花期。

嘉義縣文化觀光局今天發布新聞稿表示，紫藤花開5成以上，歡迎民眾來嘉義賞花，縣府與瑞里地區11家民宿合作推出住宿優惠方案，讓遊客以優惠的價格享受紫藤花圍繞的住宿體驗。

文觀局強調，11家民宿提供平日住宿折扣及精美禮品，即日起至6月底，只要加入「慢遊嘉義」LINE官方帳號，就能輕鬆領取住宿優惠和各式贈品。

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長青居民宿老闆許永鴻告訴中央社記者，今天紫藤花苞較往年短，但長得密集，開到5成就非常美麗，已不少人慕名而來。

文觀局表示，今年因為氣候影響，花期稍微延後，加入「慢遊嘉義LINE@」可即時查詢瑞里紫藤花季的最新花況及活動情報，輕鬆掌握賞花的最佳時機。（編輯：謝雅竹）1140314

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嘉義縣文化觀光局14日指出，瑞里地區紫藤花開5至7成，預估花期至3月底，歡迎民眾來嘉義賞花。（嘉義縣文觀局提供）中央社記者蔡智明傳真 114年3月14日
嘉義縣文化觀光局14日指出，瑞里地區紫藤花開5至7成，預估花期至3月底，歡迎民眾來嘉義賞花。（嘉義縣文觀局提供）中央社記者蔡智明傳真 114年3月14日
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