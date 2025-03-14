陳其邁將率團參加輝達GTC大會 強化AI產業合作

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（中央社記者林巧璉高雄14日電）高雄市長陳其邁受邀參加輝達（NVIDIA）GTC技術大會，將於16至20日率隊訪美，並拜訪當地指標科技大廠、政府單位及學研機構，推動智慧城市與科技創新合作。

陳其邁今天下午接受媒體聯訪說，這次參加GTC大會，將掌握AI及相關技術的最新發展趨勢，並拜會輝達高層，將深入討論智慧高雄的燈塔計畫，也包括城市級的生成式AI平台。

陳其邁表示，高雄正從傳統工業城市轉型為智慧科技重鎮，並布局AI產業與智慧治理的發展。這次參加GTC大會，將掌握AI及相關技術的最新發展趨勢，並與輝達高層會談，深入討論現有合作專案，並交流未來在技術應用的合作機會，進一步提升高雄在智慧城市、5GAIoT與數位治理等領域的發展動能。

陳其邁指出，為打造高雄的生成式主權AI平台，已於去年底正式啟動「智慧高雄燈塔計畫」，攜手中華電信、輝達、鑫蘊林科（Linker），以及國公營企業共同建置本地端AI模型與平台，以提升政府智慧治理的效率，加速智慧城市發展願景。

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此次市府訪問團由經發局、工務局、交通局、環保局及水利局組成，陳其邁也將前往舊金山灣區，考察水岸經濟發展模式，並拜訪史丹佛大學、柏克萊大學新創加速器SkyDeck等產官學研機構。

市府期盼，透過這次訪美，深化全球鏈結、借鏡國際經驗，推動高雄成為具國際影響力的科技智慧城市，強化高雄在AI城市治理與智慧經濟的競爭力，推動高雄成為具國際影響力的科技智慧城市。（編輯：謝雅竹）1140314