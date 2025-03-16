議員籲提升圓環行人安全 高市府研議設欄杆

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）一名日本觀光客昨天在高雄遭衝上人行道的車輛撞傷。台灣基進高雄市議員張博洋今天呼籲市府相關單位儘速檢討圓環安全設計。市府表示，工務局正研議以欄杆加強區隔。

高雄市中華路與五福路圓環昨天發生交通事故，一名日本觀光客遭衝上人行道的車輛撞傷，住院治療中。

張博洋今天赴現場勘查，提出短期與長期的改善建議，呼籲市府相關單位儘速檢討圓環安全設計，確保行人安全。

張博洋指出，中華路與五福路圓環的東、西、南、北4個方向皆設有寬敞車道，車輛加速空間充足，但現行行人穿越與停等設計缺乏足夠的保護措施，讓行人暴露在高風險環境之中。

他認為，短期內應透過彩色鋪面區分人行道與快車道，讓駕駛在視覺上能夠更清楚辨識動線，並在人行道設置欄杆或防撞桿，是當前最直接且可行的改善方案，能有效減少車輛誤闖人行道的風險。

針對長期規劃，張博洋提出將人行道提升為實體化步道的建議，讓人車動線更加明確分隔，進一步營造友善步行環境，提升高雄市交通安全與國際觀光形象。

高雄市交通局今天回應表示，中華、五福圓環於去年改造時，工務局增設路緣石以區隔行人空間，使行人及自行車可直接通過路口，並簡化行車動線，減少車輛交織。實施後交通事故已減少20%以上。

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交通局表示，實體區隔人行道依法規採路緣石及路側障礙物線、警示標誌，標線等強化區隔，此路口均已設置，亦符合國土署規範，目前工務局正研議再以欄杆加強區隔。

交通局強調，此次肇事主要仍是駕駛人駕車操作不當所致，除檢討加強阻隔外，仍應由源頭改善駕駛人行車時善盡注意義務，由駕駛管理、執法等部分，多面相要求改善。（編輯：李淑華）1140316