陳其邁結束美西參訪 展現高雄智慧城市願景與成績

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（中央社記者林巧璉高雄22日電）高雄市長陳其邁為期5天的美西參訪行程於昨天結束，高市府表示，此次出訪成果豐碩，不僅見證AI科技發展的世界趨勢，更讓世界看見高雄作為智慧城市的願景與成績。

高雄市經發局今天發布新聞稿表示，此行陳其邁受邀參加全球矚目的輝達（NVIDIA）GTC2025大會，親臨執行長黃仁勳主題演講，並實地造訪輝達總部，與3名全球副總裁針對高雄主權AI計畫深度交流。

陳其邁此行也拜訪全球科技指標企業，包括美超微（Super Micro）創辦人梁見後，以及思科（Cisco）資深副總裁，交流高雄未來合作機會，訪團也拜會聖荷西市政府。

陳其邁表示，高雄自去年底即啟動「智慧高雄燈塔計劃」，率先全台發展城市生成式主權AI，這次聽完黃仁勳演講，看見算力效率的突破與AI應用的更多可能。行程中也與輝達負責主權AI、機器人與邊緣AI技術、企業行銷與全球AI三大領域的副總裁對話，都可預見AI的發展是「更快速的實現、更廣泛的應用、更智慧的賦能」。

陳其邁強調，高雄也將利用輝達更多先進技術，模擬打造數位孿生城市，用生成式AI助力醫療、交通、防災、社福等各方面智慧治理情境，並以先進算力與AI機器人技術開拓產業升級進展。

經發局表示，梁見後高度肯定高雄主權AI計畫，過程中交流未來AI與數據中心發展，對於智慧醫療、醫療創新大有助益。

市府也拜會全球網通市佔率高達8成的領導品牌思科，思科也分享與輝達正合作致力於推動AI普及化的多項技術，並期許在與市府去年中設立「AIoT永續創新研發中心」基礎下，持續強化在地供應鏈並培育AI人才，將技術持續輸出東南亞，推進高雄在全球AI產業鏈的地位。

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陳其邁指出，這次參訪更見證台灣企業、人才在全球科技舞台不容忽視的影響力，看見台廠技術成果備受國際關注，更與史丹佛大學台裔學者王志弘交流；也和矽谷台裔新創科技社群餐敘，探討未來連結高雄創業生態的發展機會。

經發局表示，此行收穫豐盛，市府訪團成功鏈結輝達、思科、美超微等國際科技大廠，並以「智慧高雄燈塔計劃」的進程與願景深度交流，讓世界看見高雄的領先競爭力。同時考察加州港灣水岸經濟以及智慧交通（Waymo自駕車）、智慧醫療、智慧工廠與機器人等多項AI落地應用技術。（編輯：郭諭儒）1140322