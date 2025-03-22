加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
輝達
新聞專題
輝達4/300
首頁 / 地方

陳其邁結束美西參訪 展現高雄智慧城市願景與成績

2025/3/22 10:42（3/22 10:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市長陳其邁（後左5）率領市府團隊前往美國矽谷與聖荷西進行為期5天的參訪，高市府表示，此次出訪成果豐碩，更讓世界看見高雄作為智慧城市的願景與成績。圖為高市府訪團拜會科技公司思科（Cisco）。（高雄市經發局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年3月22日
高雄市長陳其邁（後左5）率領市府團隊前往美國矽谷與聖荷西進行為期5天的參訪，高市府表示，此次出訪成果豐碩，更讓世界看見高雄作為智慧城市的願景與成績。圖為高市府訪團拜會科技公司思科（Cisco）。（高雄市經發局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年3月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄22日電）高雄市長陳其邁為期5天的美西參訪行程於昨天結束，高市府表示，此次出訪成果豐碩，不僅見證AI科技發展的世界趨勢，更讓世界看見高雄作為智慧城市的願景與成績。

高雄市經發局今天發布新聞稿表示，此行陳其邁受邀參加全球矚目的輝達（NVIDIA）GTC2025大會，親臨執行長黃仁勳主題演講，並實地造訪輝達總部，與3名全球副總裁針對高雄主權AI計畫深度交流。

陳其邁此行也拜訪全球科技指標企業，包括美超微（Super Micro）創辦人梁見後，以及思科（Cisco）資深副總裁，交流高雄未來合作機會，訪團也拜會聖荷西市政府。

陳其邁表示，高雄自去年底即啟動「智慧高雄燈塔計劃」，率先全台發展城市生成式主權AI，這次聽完黃仁勳演講，看見算力效率的突破與AI應用的更多可能。行程中也與輝達負責主權AI、機器人與邊緣AI技術、企業行銷與全球AI三大領域的副總裁對話，都可預見AI的發展是「更快速的實現、更廣泛的應用、更智慧的賦能」。

陳其邁強調，高雄也將利用輝達更多先進技術，模擬打造數位孿生城市，用生成式AI助力醫療、交通、防災、社福等各方面智慧治理情境，並以先進算力與AI機器人技術開拓產業升級進展。

經發局表示，梁見後高度肯定高雄主權AI計畫，過程中交流未來AI與數據中心發展，對於智慧醫療、醫療創新大有助益。

市府也拜會全球網通市佔率高達8成的領導品牌思科，思科也分享與輝達正合作致力於推動AI普及化的多項技術，並期許在與市府去年中設立「AIoT永續創新研發中心」基礎下，持續強化在地供應鏈並培育AI人才，將技術持續輸出東南亞，推進高雄在全球AI產業鏈的地位。

google news透過 Google News追蹤中央社

陳其邁指出，這次參訪更見證台灣企業、人才在全球科技舞台不容忽視的影響力，看見台廠技術成果備受國際關注，更與史丹佛大學台裔學者王志弘交流；也和矽谷台裔新創科技社群餐敘，探討未來連結高雄創業生態的發展機會。

經發局表示，此行收穫豐盛，市府訪團成功鏈結輝達、思科、美超微等國際科技大廠，並以「智慧高雄燈塔計劃」的進程與願景深度交流，讓世界看見高雄的領先競爭力。同時考察加州港灣水岸經濟以及智慧交通（Waymo自駕車）、智慧醫療、智慧工廠與機器人等多項AI落地應用技術。（編輯：郭諭儒）1140322

#思科
#思科
#黃仁勳
#經發局
#高雄市
#陳其邁
#輝達
#美超微
#梁見後
陳其邁
陳其邁赴美拜訪聖荷西市府 盼雙方締結姊妹城市陳其邁參加GTC大會為AI產業找機會 體驗機器人Blue
黃仁勳
美股收黑台積電ADR勁揚 法人：台股拚守穩年線輝達GTC大會黃仁勳造訪鴻海展位 現場響起Team Taiwan歡呼
輝達
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
輝達GTC限量RTX 5090顯卡開賣 用戶凌晨3時排隊搶現貨
17
更多編輯台推薦新聞：