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朴子就業中心辦徵才千人與會 2成以上應徵台積電

2025/3/22 11:17（3/22 11:31 更新）
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台灣積體電路製造股份有限公司在嘉義科學園區建2座CoWoS先進封裝廠，首座將於第3季完工（圖），目前在嘉義徵求先進封裝製造部與工程部技術員。中央社記者蔡智明攝 114年3月22日
台灣積體電路製造股份有限公司在嘉義科學園區建2座CoWoS先進封裝廠，首座將於第3季完工（圖），目前在嘉義徵求先進封裝製造部與工程部技術員。中央社記者蔡智明攝 114年3月22日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心今天在嘉義縣辦大型徵才活動，提供超過1000個職缺，吸引上千人，多為年輕面孔，應徵台灣積體電路製造股份有限公司占2成以上。

台積電在嘉義科學園區建2座CoWoS先進封裝廠，多家台積電供應鏈廠商已在附近馬稠後產業園區設廠，還有AI（人工智慧）伺服器機殼廠商，這些廠商都在棒棒積木飯店登場的徵才活動提供職缺。

朴子就業中心主任張春美告訴中央社記者，徵才活動採無紙化線上登錄，面試還未開始，線上登錄應徵台積電已超過170人，預估應徵台積電職缺將超過200人。

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張春美說，這是今年度嘉義縣首場大型徵才活動，共31家廠商參與，最高月薪上看新台幣5萬元。

朴子就業中心表示，台積電徵求先進封裝製造部技術員與先進封裝工程部技術員，須高中職以上不限科系，工作時間分日班與夜班，每3到5個月日、夜班輪調，平均年薪70萬元以上，工作地點在嘉義。（編輯：李明宗）1140322

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台灣積體電路製造股份有限公司與AI（人工智慧）相關廠商陸續在嘉義縣設廠，求才若渴，朴子就業中心22日辦大型徵才活動，吸引上千人。中央社記者蔡智明攝 114年3月22日
台灣積體電路製造股份有限公司與AI（人工智慧）相關廠商陸續在嘉義縣設廠，求才若渴，朴子就業中心22日辦大型徵才活動，吸引上千人。中央社記者蔡智明攝 114年3月22日
張春美
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