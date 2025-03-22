LaLaport南港店首週末 人潮多、警方加強交通疏導

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（中央社記者劉建邦台北22日電）LaLaport南港店開幕今天遇首個末假日，加上天氣佳，百貨公司上午開店前出現大批人潮在場等候，轄區警方已規劃加強交通疏導，預防出現車多壅塞情形。

LaLaport南港店20日開幕，今天遇到開幕後首個週末假日。轄區台北市警察局南港分局表示，從開幕當天就有在百貨公司附近各重要路口派遣警力加強疏導交通。

警方指出，業者今天上午11時開店，雖有大批人潮在開店前先在百貨公司出入口廣場前等候，但附近路段並無車輛停等狀況，交通未出現壅塞。

警方說，百貨公司開幕期間都會加強路況查報，現場也有員警巡邏，且將視交通狀況調整相關勤務，此外，業者也聘請23名義交在經貿一、二路附近4個路口站崗，車輛出入口也有指派義交在場協助維護交通。

北市南港警分局表示，因百貨公司緊鄰捷運板南線南港展覽館站及捷運文湖線南港軟體園區站，建議民眾可多搭大眾運輸工具前往現場。

此外，警方呼籲從環東大道前往的汽車駕駛可從經貿2路105巷1號停車場進入，由新北市汐止、台北市忠孝東路及市民大道前往現場，可由經貿二路157巷3號停車場進入，盡量避開交通尖峰時段。

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南港分局指出，提醒駕駛應隨時留意沿路資訊可變標誌（CMS），掌握商場周邊最新交通狀況，若商場停車場滿位，行駛經貿2路157巷的車輛可往東，至內湖機廠轉乘停車場。

警方表示，行駛經貿1路的車輛可往南至漢來飯店停車場，駕駛應配合現場警力或義交指揮至周邊停車場停放，切勿占用道路排隊停等，以免造成交通阻塞。（編輯：方沛清）1140322