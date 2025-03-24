嘉義就業中心銀髮專區 供客製化服務、助重返職場

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（中央社記者黃國芳嘉義市24日電）嘉義地區老年人口比率高，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署將在嘉義就業中心成立銀髮就業服務專區，提供嘉義地區銀髮族客製化求職服務、協助快速重返職場。

勞動部嘉義就業中心今天發布新聞稿指出，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署擴增銀髮就業服務據點，將於26日在嘉義就業中心成立服務專區，當天將在現場舉辦徵才活動、職涯諮詢等。

嘉義就業中心表示，中心將設立「銀髮就業服務專區」，提供銀髮求職者一對一深度諮詢，由就業服務員協助了解其求職阻礙、職業能力與未來方向，加速嘉義地區55歲以上的銀髮求職者順利就業。

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嘉義就業中心指出，「銀髮就業服務專區」設立當日，現場也邀請僱用中高齡友善廠商進行徵才，將釋出45個工作機會，職缺包含作業員、營業專員、門市人員、內外場計時人員及照顧督導員等，求職者可先到服務專區填寫履歷表，由就服員協助面試準備，提升錄取機會。

嘉義就業中心主任李奇玟表示，勞動部自113年起推出「55+就業獎勵」，針對45歲以上依法退休及55歲以上失業3個月以上求職者，只要經公立就服機構推介就業穩定工作滿3個月，就可領取最高新台幣6萬元的就業獎勵金。（編輯：李亨山）1140324