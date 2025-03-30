高雄週末3大音樂活動齊發 29日吸引逾20萬人潮

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）「2025大港開唱」、「2025高雄櫻花季音樂節」及「張學友演唱會」29、30日同時在高雄舉行，高市府交通局初步統計，昨天共湧入逾20萬人潮，捷運、輕軌及接駁車運量攀升。

交通局今天公布統計數據，昨天3大活動吸引大量人潮，其中「大港開唱」約10.7萬人、「高雄櫻花季音樂節」約7萬人、「張學友演唱會」約3.7萬人，分別在駁二藝術特區、夢時代前廣場及高雄巨蛋等地舉行。

面對多點分流人流挑戰，市府交通局與警察局、捷運公司等單位緊密合作，透過加強交管、增派引導人力、調整號誌等措施，使周邊交通維持順暢。

交通局指出，市府事前針對交通壅塞熱點進行預判與部署，包含實施停車引導、加密大眾運輸班次，並強化違規取締與即時應變；根據統計，昨天高雄捷運運量突破25萬人次、輕軌運量達5.1萬人次。

3大活動今天將持續進行，預計再度迎來人潮高峰，交通局呼籲市民與遊客妥善規劃行程，優先選擇捷運、輕軌與接駁車，以確保行程順利並減少私人運具對交通影響。

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交通局說明，前往「大港開唱」可搭乘輕軌至C10光榮碼頭站、C11真愛碼頭站、C12駁二大義站，或搭乘捷運橘線至O2鹽埕埔站，步行前往，周邊停車空間極度有限，並將實施嚴格交通管制。

前往「高雄櫻花季音樂節」可搭乘捷運紅線至R6凱旋站，或轉乘輕軌至C5夢時代站；前往「張學友演唱會」可搭乘捷運紅線至R14巨蛋站，出站即達，博愛路、新庄仔路、新莊一路將加強管制。（編輯：陳仁華）1140330