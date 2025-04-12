澎湖議員吳政杰邀「午後約會」 立委楊曜未現身

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（中央社澎湖縣12日電）澎湖國民黨議員吳政杰今天邀民進黨立委楊曜「午後約會」，但楊曜未到場，現場僅吳政杰一人唱獨角戲。對於吳政杰提出4質疑，楊曜事後發布新聞稿表示，有則改之，無則加勉。

吳政杰舉辦「當立委遇上議員」，透過請柬邀楊曜下午到馬公白寶珠紀念公園午後約會，但楊曜未到場。

吳政杰指出，立委選舉已過1年多，近來楊曜在臉書發表要查問選舉時的「競選小物修容組」和「助理費」等問題，無端引起政壇紛擾，所以希望邀請當面對話，讓真相呈現。並對楊曜提出「失格、失手、失蹤、失能」4質疑，但因楊曜未到場，吳政杰表示，近期將再邀約。

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楊曜雖未到場對話，事後發布新聞稿表示，對於吳政杰列舉的失職事務，有則改之，無則加勉，「我沒有把立委的職務做得很好，這是事實」但吳政杰卻創下了年改後國民黨縣長、立委提名人，輸最多票的紀錄、就連湖西鄉大本營都慘敗，「原因為何？大家想一想，我不再回應。」

此外，國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全與多名民代到場，有媒體詢問前馬公市長葉竹林積極投入下屆澎湖縣長選舉，是否可能代表國民黨參選。陳雙全表示，依國民黨黨章規定，葉竹林不可能獲得提名參選，國民黨目前正徵詢可能參選人選，但也不排除有合作空間。（編輯：郭諭儒）1140412