加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
雙北桃竹苗7縣市大雷雨特報 防強陣風溪水暴漲
首頁 / 地方

澎湖議員吳政杰邀「午後約會」 立委楊曜未現身

2025/4/12 20:44（4/12 21:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨籍澎湖縣議員吳政杰（後右）邀請民進黨立委楊曜12日到馬公白寶珠紀念公園午後約會，但最終楊曜並未現身。中央社 114年4月12日
國民黨籍澎湖縣議員吳政杰（後右）邀請民進黨立委楊曜12日到馬公白寶珠紀念公園午後約會，但最終楊曜並未現身。中央社 114年4月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣12日電）澎湖國民黨議員吳政杰今天邀民進黨立委楊曜「午後約會」，但楊曜未到場，現場僅吳政杰一人唱獨角戲。對於吳政杰提出4質疑，楊曜事後發布新聞稿表示，有則改之，無則加勉。

吳政杰舉辦「當立委遇上議員」，透過請柬邀楊曜下午到馬公白寶珠紀念公園午後約會，但楊曜未到場。

吳政杰指出，立委選舉已過1年多，近來楊曜在臉書發表要查問選舉時的「競選小物修容組」和「助理費」等問題，無端引起政壇紛擾，所以希望邀請當面對話，讓真相呈現。並對楊曜提出「失格、失手、失蹤、失能」4質疑，但因楊曜未到場，吳政杰表示，近期將再邀約。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

楊曜雖未到場對話，事後發布新聞稿表示，對於吳政杰列舉的失職事務，有則改之，無則加勉，「我沒有把立委的職務做得很好，這是事實」但吳政杰卻創下了年改後國民黨縣長、立委提名人，輸最多票的紀錄、就連湖西鄉大本營都慘敗，「原因為何？大家想一想，我不再回應。」

此外，國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全與多名民代到場，有媒體詢問前馬公市長葉竹林積極投入下屆澎湖縣長選舉，是否可能代表國民黨參選。陳雙全表示，依國民黨黨章規定，葉竹林不可能獲得提名參選，國民黨目前正徵詢可能參選人選，但也不排除有合作空間。（編輯：郭諭儒）1140412

#陳雙全
#楊曜
#葉竹林
#民進黨
#吳政杰
#國民黨
#澎湖
#澎湖縣
楊曜
春節年假近尾聲 台澎疏運達高峰協助鄉親春節返鄉過年 澎縣府在北中高機場設服務處
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

53
更多編輯台推薦新聞：