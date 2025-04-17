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社子島環評結果遭撤銷 自救會振奮、北市擬上訴

2025/4/17 17:02（4/17 17:12 更新）
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台北高等行政法院17日宣判撤銷社子島案環評處分，社子島自救會舉行記者會，呼籲台北市政府不要再做無謂的上訴，應解除禁建。中央社記者吳家昇攝 114年4月17日
台北高等行政法院17日宣判撤銷社子島案環評處分，社子島自救會舉行記者會，呼籲台北市政府不要再做無謂的上訴，應解除禁建。中央社記者吳家昇攝 114年4月17日
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（中央社記者陳昱婷、劉世怡台北17日電）台北高等行政法院今天宣判，撤銷社子島開發案環評通過的處分。提起訴訟的社子島自救會感謝司法主持公道，台北市環保局表示，收到判決書會再與律師研議，應該會上訴。

台北市政府推動社子島開發計畫，此案環境影響評估報告書在民國111年經台北市環境影響評估審查委員會通過，由台北巿環保局公告環評審查結果。社子島自救會不服提起訴願，遭駁回後再提起行政訴訟，台北高等行政法院今天判決訴願決定及原處分均撤銷，即居民勝訴。可上訴。

社子島自救會發言人李華萍在宣判後表示，感謝司法為社子島居民主持公道，也感謝律師團的堅持與努力，讓社子島居民能被公平、公正地對待。

李華萍強調，沒有人反對社子島發展，大家都希望自己世代居住的土地可以共榮共好，讓後代安居樂業，呼籲台北市政府不要再做無謂的上訴，而是正視並落實居民「9大聚落完整保留」的訴求，早日解除禁限建、停止強拆。

台北市環保局長徐世勲今天在議會備詢時表示，細節仍要等看到判決書才能確認，不過目前經律師告知，判決應是聚焦在2大爭點，包含水資源再生中心是否應另案環評，以及社子島堤防是否須納入環評，「原則上我們應該還是會上訴」。

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台北市地政局土地開發總隊表示，目前尚不清楚法院判決撤銷原處分的理由，等收到判決書後，會再與環保局研議應補正環評報告書或上訴，不過考量協議價購具時效性，無論重行送審或提起上訴，都可能影響目前社子島區段徵收作業進度。

社子島環評案通過審查後，內政部在113年核定區段徵收案開發範圍及抵價地比例原則，土開總隊依此在今年3月辦理首場事業計畫公聽會，後續仍須完成協議價購、區段徵收公聽會、區段徵收計畫書，再經內政部核定通過，才能執行並啟動開發。（編輯：黃名璽）1140417

台北高等行政法院17日宣判撤銷社子島案環評處分，社子島居民王木琳（前左）表示，感謝司法守護人權。中央社記者吳家昇攝 114年4月17日
台北高等行政法院17日宣判撤銷社子島案環評處分，社子島居民王木琳（前左）表示，感謝司法守護人權。中央社記者吳家昇攝 114年4月17日
台北高等行政法院17日宣判撤銷社子島案環評處分，社子島自救會發言人李華萍（前左）呼籲北市府重啟由下往上溝通，欣然接受結果，不要再上訴。中央社記者吳家昇攝 114年4月17日
台北高等行政法院17日宣判撤銷社子島案環評處分，社子島自救會發言人李華萍（前左）呼籲北市府重啟由下往上溝通，欣然接受結果，不要再上訴。中央社記者吳家昇攝 114年4月17日
徐世勲
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