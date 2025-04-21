加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
教宗方濟各出身拉美天主教首位 不畏政治標籤針砭時事力倡和平
首頁 / 地方

新北整頓市容 4大類違規招牌先輔導後拆除

2025/4/21 15:57（4/21 16:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為改善市容景觀、確保行人與用路人安全，新北市政府工務局21日起啟動「招牌新視界」專案，將針對巨大突出、離地高度不足、鏽蝕及孔雀燈4類違規招牌廣告進行整頓。（工務局提供）中央社記者王鴻國傳真 114年4月21日
為改善市容景觀、確保行人與用路人安全，新北市政府工務局21日起啟動「招牌新視界」專案，將針對巨大突出、離地高度不足、鏽蝕及孔雀燈4類違規招牌廣告進行整頓。（工務局提供）中央社記者王鴻國傳真 114年4月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北21日電）為改善市容景觀、確保行人與用路人安全，新北市工務局今天起啟動「招牌新視界」專案，將針對巨大突出、離地高度不足、鏽蝕及孔雀燈4類違規招牌廣告，採取「先輔導後拆除」。

新北市政府工務局發布新聞稿，局長馮兆麟表示，新北市招牌廣告眾多，不依照法令規定尺寸及疏於維護招牌廣告，不僅影響市容觀瞻，更常造成用路人視線阻礙與公共安全疑慮。

他指出，工務局從今天起啟動「招牌新視界」專案，針對巨大突出、離地高度不足、鏽蝕及孔雀燈4類違規招牌廣告，秉持維護公共安全、視線清晰、市容整齊等原則，展現市府整頓決心。

他表示，專案整頓將以「輔導民眾合法設置」為原則，先透過勸導單及行政指導方式勸導廣告使用人，並輔導有改善意願者進行合法設置，針對拒不配合者，也會透過公權力要求改善。

google news透過 Google News追蹤中央社

工務局說明，專案首波將由板橋區新海路開始，初步勘查結果，新海路沿線約有上百處招牌廣告將納入專案對象。

工務局表示，今天起展開現場張貼勸導單並輔導30天，未改善者將以發函限期改善，逾期未改善者依建築法規定裁罰，並命其自行拆除。後續仍未拆除者，將移交違章建築拆除大隊代為拆除。（編輯：張雅淨）1140421

#工務局
#新北市
#新北市工務局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：