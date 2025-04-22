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氣候異常嘉義芒果成空包彈 縣府爭取災害救助

2025/4/22 16:58（4/22 17:36 更新）
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嘉義縣番路鄉的芒果產區受到氣候影響，災損嚴重，民進黨立委蔡易餘（右）22日會同農業處、台南農改場等相關單位人員前往勘災。（蔡易餘提供）中央社記者蔡智明傳真 114年4月22日
嘉義縣番路鄉的芒果產區受到氣候影響，災損嚴重，民進黨立委蔡易餘（右）22日會同農業處、台南農改場等相關單位人員前往勘災。（蔡易餘提供）中央社記者蔡智明傳真 114年4月22日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）異常氣候嘉義縣番路鄉芒果產區災損嚴重，果實授粉失敗成空包彈，民進黨立委蔡易餘今天會同縣府農業處、台南農改場勘災；農業處說，災情嚴重將彙整各鄉鎮資料爭取災害救助。

蔡易餘發布新聞稿表示，今年氣候異常，氣溫不穩定，經常在短時間內劇烈變化，正逢芒果授粉期時卻連日低溫，氣溫忽然驟降，又快速回升，果實授粉失敗，都變成無果核的空包彈。

蔡易餘今天會同相關官員到番路勘災，番路鄉內甕村長張景添說明，今年花期期間氣溫只有10幾度，甚至有時低到9度，遠低於芒果適合授粉結果的20多度標準。果實要能長大，裡面要有個果核，氣溫太低沒辦法授粉，自然就沒有果核，也就長不出果來。

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果農說，果實授粉失敗長不大，原本1顆2斤的芒果，現在10顆加起來都不見得有1斤，這些「無子果（無果核）」根本賣不了錢，今年將毫無收成。

嘉縣農業處表示，水上、中埔、番路、民雄、大林是芒果主產區，花期受2月低溫影響普遍著果不良，無子果比例高，達農業天然災害救助標準，縣府將彙整各鄉鎮資料後，送農糧署爭取公告救助。（編輯：郭諭儒）1140422

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