新北中高齡勞參率逐年提升 市府：仍有進步空間

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市勞工局今天表示，因應少子化、高齡化與勞動人口仍缺，倡議企業推動中高齡者及高齡者友善職場。新北65歲以上勞動力參與率雖逐年提升，但比起日、韓，仍有進步空間。

勞工局長陳瑞嘉今天在市政會議專案報告時表示，近年設立8處就業服務站、16處就業服務台、5個就服據點。板橋就服站預計民國116年搬遷；林口就業服務站預計今年底設站。

他說，提升就業服務網的交通便利，有助提供市民更快速、便捷服務，不必長途開車即可尋求就業機會。

陳瑞嘉表示，針對中高齡與銀髮族群，也整合中央資源，提供分眾化服務。在板橋區、三重區設立「婦女及中高齡者續航中心」及「銀髮人才服務據點」，中高齡及銀髮的勞參率逐年提升。

陳瑞嘉報告中列出行政院主計總處的統計，新北市65歲以上的勞參率111年為6.4%、112年6.9%、113年7.5%。他說，新北中高齡勞參率雖逐年提升，但比起日本、韓國，仍有努力空間。將以一條龍的服務、提升企業友善環境，讓中高齡勞動參與能夠走穩、走遠。

勞動部統計約有1/5就業人口，受家庭失能、失智或身心障礙家人照顧責任所影響，面臨工作與家庭照顧的「蠟燭兩頭燒」。他強調，提升中高齡勞參率是未來的趨勢。

為避免婦女及中高齡者因家庭照顧提早離開職場，勞工局結合公托與企業托育資源、衛生局長期照顧、喘息服務及心理衛生資源，目前已逾250家企業建構友善職場，達到「照顧不離職」的續航能量。另有77家企業獲得友善職場認證。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市長侯友宜聽取報告後表示，新北市勞動人口210萬全國最高，但面臨少子化、高齡化雙重壓力，勞動力仍缺人。勞工局應強化服務空間，投入簡政便民資源，為失業者找到方向。

侯友宜說，讓企業友善，讓長者們就職的、就業的勞參率能夠提升，同時，社會安全網照顧弱勢族群及新住民、街友、更生人，能為其找到適當的工作，「解決一個就業問題，等於拯救一個家庭的經濟」。（編輯：李錫璋）1140604