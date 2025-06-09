七堵鐵路地下化評估費 林沛祥：交通部允全額補助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆9日電）國民黨立委林沛祥提出七堵鐵路地下化構想，今天並邀請交通部長陳世凱至基隆考察，林沛祥說，交通部允諾全額補助可行性評估經費，加上其他交通建設補助，共補助基隆市約6000萬元。

林沛祥受訪表示，他要高度肯定陳世凱帶領的交通部團隊，對基隆的交通建設不遺餘力付出，今天除再次確認電動公車能如期如額（金額）補助基隆市府外，更重要針對七堵鐵路地下化，交通部允諾全額補助可行性評估經費，此外，基隆市府提出的智慧運輸系統計畫，交通部也會盡快補助市府，這幾項建設合計補助約6000萬元。

陳世凱在會議指出，七堵至基隆鐵路地下化是相當龐大且長期工程，可先做可行性研究，如果有機會可往前推進，不過，七堵對台鐵而言相當特殊，因為台鐵在七堵設有占地寬闊的調車場，對台鐵在大台北都會區軌道運行相當重要，基隆市府可先做可行性研究，若有需要協助或提供技術層面意見，可與台鐵與交通部鐵道局保持聯繫。

基隆市長謝國樑指出，非常感謝立法院交通委員會召委林國成及林沛祥，邀請陳世凱前來基隆市考察重要建設，包括鐵路地下化和多項交通建設及持續補助電動公車等，感謝交通部給予市府支持，這是中央、地方良好合作的範例。

透過 Google News 追蹤中央社

根據會議簡報，台鐵基隆站至七堵站里程約6公里，地下化工程長度初估約7公里，參考今年「台南鐵路地下化工程修正計畫」及其他相關計畫，鐵路地下化每公里平均造價約55億元至60億元，此案工程經費（含設計）初步估計約380億元至420億元，可行性研究費用初步估計約1600萬元至2000萬元。

不過，交通部鐵道局表示，未來基隆市政府辦理可行性研究經費，可依「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」規定，研擬可行性研究辦理構想，向交通部循序提補助申請，交通部將依市府所提經費需求及年度預算額度內酌予補助可行性研究辦理經費。（編輯：張銘坤）1140609