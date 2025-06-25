「銀盔」反光刺眼 台東火車站裝置藝術暫蓋黑網

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）台東火車站前大型裝置藝術達悟族銀盔，民眾反映在烈日下產生強烈折光，影響附近居民。交通部鐵道局東部工程分局今天暫時以黑網覆蓋銀盔，後續評估栽種樹木遮蔭。

2018年由義大利藝術家馬可．卡薩格蘭與在地藝術家林新羽在台東火車站前共同創作的「銀盔」，靈感源自蘭嶼達悟族（雅美族）的傳統銀盔，象徵族人與大海、自然之間的緊密連結。

作品以不鏽鋼、銅膏與卵石等材質打造，高8.7公尺、直徑11公尺，是台東車站廣場的重要地標，也承載族群文化與藝術美學的精神。

這大型銀盔相當顯眼，矗立在台東火車站前，最近陸續有民眾反映，豔陽下造成強烈反光，不僅直射住家，也對往來車輛駕駛造成視線干擾。甚至附近民眾表示，家中長輩與孩童因此頻繁就醫，甚至需長期配戴太陽眼鏡。

鐵道局東部工程分局24日邀集台東縣府、台東市公所及台東縣議會進行會勘，為立即減輕民眾困擾，現場決議短期內以活動式遮蔽物封阻反光源，待適當季節再補植耐風耐曬喬木，長期解決問題。

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鐵道局東部工程分局今天上午派人進行應急處理，暫時以黑網覆蓋作品表面，降低陽光直射所造成的反射。

鐵道局人員表示，短期內將評估增設遮光板或持續使用黑布遮蔽；長期規劃方面，則以種植高大樹木作為根本解方，期望透過自然遮蔭方式，減輕日照造成的光害影響，同時維護作品完整性與周邊居民的生活品質。（編輯：李淑華）1140625