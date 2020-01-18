開球手滑凸槌 郭書瑤自嘲超丟臉

東南亞職業籃球聯賽（ABL）台北富邦勇士隊18日繼續在台北主場迎接春節封關前的賽事，並以Happy Braves Year為主題，邀請藝人「瑤瑤」郭書瑤（中）到場為比賽開球。中央社記者張新偉攝 109年1月18日

（中央社記者龍柏安台北18日電）藝人郭書瑤今晚擔任台北富邦勇士與香港東方龍獅之戰的開球嘉賓，明知道開球方式的她，正式上場拋球時手卻滑掉，導致球是往前拋而不是往上丟，她自嘲：「超丟臉的。」

東南亞職業籃球聯賽（ABL）的台北富邦勇士，今晚在主場台北和平籃球館迎戰香港東方龍獅，球團也找來人氣女星「瑤瑤」郭書瑤擔任開球嘉賓，她除現場勁歌熱舞，開球時更是「笑果」一流。

藝人「瑤瑤」郭書瑤18日應邀到台北和平籃球館，在東南亞職業籃球聯賽（ABL）台北富邦勇士隊主場熱情開唱，帶起現場氣氛。中央社記者張新偉攝 109年1月18日

瑤瑤透露，這是她第一次來籃球場開球，所以有些不太習慣，過去她赴美時曾看過3、4場美國職籃（NBA），加上老爸和老妹都是資深籃球迷，所以她很清楚，「開球時是要把球往上丟。」

明知道開球的方式，但開球時還是出包，瑤瑤笑說：「我知道是往上丟，結果手滑才變成往前丟，超丟臉的。」

身高只有155公分的郭書瑤，在籃球場上更顯迷你與嬌小，在開球儀式結束後她自爆，之前她就一直很好奇，和人高馬大的籃球員一起合照，「我們究竟能不能夠同框。」結果現場攝影記者秀出照片，才讓她釋懷。

瑤瑤坦言，她一直很喜歡籃球場的氛圍，除了籃球的攻守節奏很快，而且氣氛很High，更重要的是在出道成為藝人之前，喜歡跳舞的她一度想挑戰擔任球隊啦啦隊，不過另一項原因是，「啦啦隊選人都不看身高。」（編輯：葉俐緯）1090118

東南亞職業籃球聯賽（ABL）台北富邦勇士隊18日在主場台北和平籃球館與香港東方龍獅隊交手，賽前邀請藝人「瑤瑤」郭書瑤（中）開唱，炒熱現場氣氛。中央社記者張新偉攝 109年1月18日

東南亞職業籃球聯賽（ABL）台北富邦勇士隊18日繼續在主場台北和平籃球館與香港東方龍獅隊交手，特別邀請藝人「瑤瑤」郭書瑤（中）擔任開球嘉賓。中央社記者張新偉攝 109年1月18日