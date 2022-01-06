水果奶奶當老師 學生「小妖」躍任天堂Switch

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動畫電影「妖果小學–水果奶奶的大秘密」即將上映，為期3年的製作期間與獨立遊戲團隊「哇哇科技」合作，陸續推出多款體感遊戲。「水果奶奶」趙自強體驗過妖果小學體感遊戲機台後，笑說有運動效果。（公視提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月6日

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（中央社記者王寶兒台北6日電）動畫電影「妖果小學–水果奶奶的大秘密」即將上映，水果奶奶在電影裡化身老師，教育幾名各有特色的「小妖」，如今這些「小妖」將跨足至遊戲「妖果小學」，打進任天堂市場。

公視今天發布新聞稿表示，「妖果小學–水果奶奶的大秘密」在為期3年的製作期間與獨立遊戲團隊「哇哇科技」合作，以IP授權方式，陸續推出多款擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）及體感遊戲，包含去年上市的「台灣妖果：序章」任天堂Switch體感跑酷遊戲中文數位版外，也推出跑酷遊戲「妖果小學」打進任天堂Switch市場。

電影製作人林瓊芬表示，希望仿效日漫圖像經濟的經營模式，讓動畫電影的角色IP在科技遊戲上做延伸，在影視產業之外拓展觸及大眾的層面。

哇哇科技執行長戴丞峰認為，「妖果小學–水果奶奶的大秘密」有許多適合改編成遊戲的元素，「小妖們有各自的能力，妖果也有不同功能，結合片中冒險、打怪的情節，很適合玩家不斷練等破關，因此打造了很具台灣特色的『妖果小學』。」

「妖果小學–水果奶奶的大秘密」由公視經典兒童節目「水果冰淇淋」角色出發，這也是公視首次嘗試製作動畫長片。電影劇情描述水果奶奶誤闖不為人知的妖怪結界，並意外成為妖果小學堂的新老師，然而伺機而動的巨魔妖數度攻擊眾人，小妖們則與水果奶奶攜手對抗，試圖阻止毀滅妖界的末世預言。

公視節目部經理於蓓華指出，公視第一次嘗試自己開發動畫角色，希望不只以影視製作來帶動動畫產業，IP授權的多元發展，也讓這些角色有機會更走入大小朋友的生活中。

「妖果小學–水果奶奶的大秘密」將在21日上映。（編輯：張雅淨）1110106