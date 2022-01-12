黃明志順利入境馬來西亞 開心大喊：終於不用被抓了

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（中央社記者侯姿瑩新加坡12日專電）時隔約半年，旅台的馬來西亞創作鬼才黃明志近期返鄉宣傳他的賀歲電影，並開心在臉書發文分享，抵達馬來西亞過海關時發現他的「國際通緝令」被解除，「終於不用被抓了」。

黃明志去年與歌手陳芳語合作歌曲「玻璃心」備受關注。「玻璃心」歌詞被認為在暗酸中國，兩人的中國社群平台微博帳號意外被消失，作品也被許多中國音樂平台下架。

儘管如此，「玻璃心」熱度依舊不減，歌曲在YouTube發表後至今觀看次數已逼近3900萬次。

黃明志創作風格大膽、多元，出道至今從不避諱談論敏感議題。他曾表示，過去出入馬來西亞機場的「小房間」次數多達80幾次。

他昨天在臉書發文寫道，好久不見，「終於抵達馬來西亞了！」在機場排隊、填資料、檢測、過海關，花了一個半小時。不過，就在過海關的時候，發現他的「國際通緝令」被解除了，開心表示，「終於不用被抓了」。

黃明志今天再度發文說，這次回到馬來西亞是為了宣傳他最新的賀歲電影「辣死你媽傳人Nasi Lemak1.0」，電影將於27日在馬來西亞、汶萊及新加坡戲院上映。

星洲日報報導，黃明志提到的「國際通緝令」應是指他去年因電影「你是豬」（Babi）事件遭馬國警方發出通緝令。去年3月，黃明志飛抵大馬入境時，護照亮了紅燈並顯示「通緝」，他於隔離結束後到警局錄口供，之後沒有被捕，也於去年7月底出境到台灣工作。

「你是豬」（Babi）由黃明志執導，電影內容改編自馬來西亞真實校園暴力事件。這部電影雖探討馬來西亞種族議題，但無法在馬國當地上映。

黃明志受訪時曾說，種族議題很敏感，但敏感才更需要被討論，「因為就是有問題才會被當成很敏感，如果沒有人提出來，問題會一直在那，有人提出來才會被解決」。（編輯：黃自強）1110112