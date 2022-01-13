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「水行俠」男星傑森摩莫亞離婚 16年感情畫句點

2022/1/13 14:05（1/13 14:45 更新）
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美國「水行俠」男星傑森摩莫亞（右）與妻子麗莎．博內特（左）12日宣布離婚。（圖取自instagram.com/prideofgypsies）
美國「水行俠」男星傑森摩莫亞（右）與妻子麗莎．博內特（左）12日宣布離婚。（圖取自instagram.com/prideofgypsies）
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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）美國「水行俠」男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）與妻子麗莎．博內特（Lisa Bonet）今天宣布離婚，終結16年來的親密關係。

兩人在傑森摩莫亞的Instagram上發布聯合聲明，宣告他們分道揚鑣。

聲明提到：「我們都感受到這段轉型時期的壓迫和變化。一場變革正在發生，我們的家庭也不能倖免。」聲明還表示，他們宣布離婚，是為了未來能有尊嚴且誠實地繼續生活。

42歲的傑森摩莫亞和54歲的麗莎．博內特於2005年相遇後開始約會，2017年底結婚，育有一子一女。

傑森摩莫亞因演出超級英雄電影「水行俠」（Aquaman）走紅。

麗莎．博內特曾在美國影集「天才老爹」（The Cosby Show）中飾演諧星比爾寇斯比（Bill Cosby）的女兒，又是其衍生劇「天才女兒」（A Different World）要角之一，因而成名。在傑森摩莫亞之前，她曾與美國搖滾歌手藍尼克羅維茲（Lenny Kravitz）結縭。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110113

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