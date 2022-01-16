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席琳狄翁身體健康仍未恢復 北美巡演宣布取消

2022/1/16 10:07
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（中央社蒙特婁15日綜合外電報導）加拿大美聲天后席琳狄翁（Celine Dion）今天宣布，因健康狀況仍不佳，將無法在「勇氣」（Courage）世界巡迴演唱會北美場演出。

席琳狄翁在推特寫道：「我真的希望我可以健康地登台，但我想，我只能更有耐心一點。」

受疫情影響中斷之後，席琳狄翁原定2021年11月恢復世界巡演，其中一場選在拉斯維加斯舉行。

但那些演出都在2021年10月宣布取消，當時席琳狄翁在推特表示，她開始「出現嚴重且持續的肌肉痙攣」。

席琳狄翁原本希望今年3月恢復巡演，從丹佛出發後，在2個月內走遍美加另外15個城市。

但那些巡演現在都宣告取消。經紀公司在隨席琳狄翁推文發出的聲明中說，這是因為「她的恢復期比自己原先預期還長」。

根據經紀公司聲明，疫情前席琳狄翁的世界巡演已表演52場，她仍希望5月25日從英格蘭的伯明罕（Birmingham）出發，展開歐洲巡演。

席琳狄翁表示：「我會很開心完全健康地回來，我們也都希望能熬過這場疫情。」

她也感謝歌迷支持：「我感受到你們的愛與支持，這對我非常重要。」 （譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110116

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