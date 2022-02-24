電視金鐘改革 節目與戲劇分2天辦、引進觀眾票選獎

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（中央社記者王心妤台北24日電）文化部今天舉辦111年度電視金鐘獎獎勵要點記者會，宣布今年金鐘獎節目類、戲劇類將於10月分開舉辦並增設獎項，也將引進觀眾票選機制，另鼓勵推動產業發展者能獲「特別獎」。

文化部政務次長李靜慧今天與110年電視金鐘獎總召曹瑞原、特別獎委員湯昇榮出席記者會，李靜慧宣布金鐘獎節目類與戲劇類頒獎典禮將於10月下旬週五、週六，連續2天舉辦。

電視金鐘獎中，「連續劇與迷你劇集」將增設「造型設計獎」、「視覺特效獎」、「戲劇配樂獎」、「主題歌曲獎」，因此戲劇類將有27個獎項。

節目類獎項因應兒童、少年節目不同受眾及製播方式，「兒童少年節目獎」將細分為「兒童節目獎」、「少年節目獎」，節目類共有21個獎項。111年度電視金鐘獎將於4月1日開放報名，至5月3日截止。

今年金鐘獎將引進觀眾票選機制，設置「最具人氣戲劇節目獎」、「最具人氣綜藝節目獎」，增加觀眾討論聲量，同時舉辦國際工作坊，邀請編導團隊交流經驗。

今年為了鼓勵業界推動電視事業及產業發展有傑出成就的個人或團體，增設「特別獎」並頒發新台幣10萬元給予鼓勵，特別獎項報名從4月1日至6月2日止。

對於未來是否會開放國際華語節目和戲劇報名，文化部影視局長徐宜君表示，目前已開放國際工作坊，但未來也希望更加接軌國際，可能考慮是否讓國際團隊參與特定獎項，但應該先做好「金鐘獎」這個品牌。

導演曹瑞原表示，應該先讓「金鐘獎」品牌站穩，再漸漸擴大舉辦，「金鐘獎變成2天舉辦，或許會更熱鬧，觀眾也更期待。」（編輯：張雅淨）1110224