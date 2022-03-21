男尊女卑劇情有感 陳亞蘭兒時中斷學業當女工

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歌仔戲演員陳亞蘭（右）製作「嘉慶君遊臺灣」，劇中「男尊女卑」的情節，讓她回憶起小時候家裡不讓她升學，要求她到紡織廠工作，卻全力供哥哥讀書。（欣湉國際提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月21日

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）歌仔戲演員陳亞蘭製作的「嘉慶君遊臺灣」上週瞬間收視1.52，再創新高，劇中「男尊女卑」的情節，讓她回憶起小時候家裡不讓她升學，要求她到紡織廠工作，卻全力供哥哥讀書。

劇組發布新聞稿分享，「嘉慶君遊臺灣」劇中女主角陳怡真飾演的「梅影」，因媽媽心疼兒子意外過世，常以死相逼，情緒勒索女兒不忘替哥哥報仇，一心只希望女兒能扛起復仇大任，她被媽媽當眾毒打與羞辱模樣，讓觀眾心疼不已。

陳亞蘭透露，自己兒時正是「男尊女卑」觀念最盛的年代，「當時社會風氣不鼓勵女生讀書，念完九年義務教育後，家裡要我不要繼續升學，全力供哥哥唸書，因此我到紡織廠工作，但工作了一天，卻因工廠滿天飛的棉屑過敏，後來就被父母要求去演歌仔戲」。不過她樂觀認為，「演歌仔戲反而開拓我另一個實力。」

陳亞蘭說：「我雖書讀得少，憑著一些天賦，再加上鍥而不捨地努力，在歌仔戲小有成果。」陳亞蘭當年追隨恩師楊麗花，一躍成為歌仔戲天王小生，開創「陳亞蘭歌仔戲」，近年也就讀國立台灣師範大學GF-EMBA繼續深造。

陳亞蘭在「嘉慶君遊臺灣」擔綱製作與主演外，更身兼該劇戲曲導演，要時時緊盯同劇演員演出狀態，就連配音時，面對每個角色各個情節說話語氣，都一一指導，讓陳亞蘭笑說自己有如十項全能。

「嘉慶君遊臺灣」每週一至週五晚上8時於台視播出。（編輯：張雅淨）1110321