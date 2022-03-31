韓版「想見你」卡司出爐 安孝燮全余贇演穿越劇

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韓版「想見你」卡司出爐，將由人氣韓星安孝燮（左起）、全余贇、姜勳聯合主演，分別詮釋原版台灣演員許光漢、柯佳嬿、施柏宇所飾演的角色。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月31日

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（中央社記者葉冠吟台北31日電）粉絲期盼的韓版「想見你」卡司終於出爐，將由近期熱播劇「社內相親」的安孝燮，搭檔「黑道律師文森佐」全余贇、「衣袖紅鑲邊」姜勳聯合主演，將透過Netflix在全球播出。

繼「敗犬女王」及「命中注定我愛你」與「我可能不會愛你」等華語劇被韓國翻拍後，Netflix今天發布新聞稿宣布確定製作韓版「想見你」，並將劇名定為A Time Called You。

在韓版「想見你」主要卡司中，原版台灣演員許光漢、柯佳嬿飾演的男女主角，將由以「社內相親」社長一角爆紅的安孝燮、「黑道律師文森佐」展現反轉魅力的全余贇擔綱；另因古裝韓劇「衣袖紅鑲邊」在台知名度大開的姜勳，飾演暗戀女主角、原版由施柏宇飾演男二。

A Time Called You年代背景將設定在1998年與2023年，劇情描述懷念1年前去世男友的「俊熙」意外回到1998年，遇到與男友長得一模一樣的「時憲」後所發生穿越浪漫故事。劇中也將展現18歲特有青澀燦爛的友情及愛情，帶來截然不同的「韓式共鳴」。

另外，由安孝燮、金世正主演的「社內相親」即將於4月5日播出完結篇，此劇在韓國電視台播出收視也傳佳績，第10集全韓國收視率為11.6%，首爾首都圈為12.1%。

「社內相親」更在Netflix每週更新的全球及各國／地區最受歡迎的Netflix影片非英語類排行榜中，創下於3月14日到20日1週累積2348萬小時、3月21日到27日1週累積3094萬小時的紀錄，連2週蟬聯非英語榜的冠軍，展現此劇在全球無法擋的魅力。（編輯：戴光育）1110331