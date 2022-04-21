蔡淑臻新戲享受崩壞形象 嘆總被期待高冷漂亮

名模出身的蔡淑臻在醫療喜劇「村裡來了個暴走女外科」裡變成髮型雜亂、大口爆食、看見猛男流口水的小劉醫師，形象崩壞卻讓蔡淑臻很享受。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月21日

（中央社記者葉冠吟台北21日電）名模出身的蔡淑臻在醫療喜劇「村裡來了個暴走女外科」裡變成髮型雜亂、大口爆食、看見猛男流口水的小劉醫師，形象崩壞卻讓蔡淑臻很享受，坦言真實的自己就是這樣，只是沒人發現。

「村裡來了個暴走女外科」劇組今天公布全新花絮，呈現蔡淑臻的「暴走進化史」，在劇中眼神渙散，睡覺會滾下床、大剌剌隨處抓到食物就放嘴裡猛吃、邊玩泡泡槍邊傻笑，劇組更製作短片，解密小劉醫師腦中想法只有「吃、睡、色」，看見猛男經過就會流口水，笑翻不少網友。

談到「暴走」的演出方式，蔡淑臻透過劇組分享，她認為小劉醫師的角色經歷過人生重大變故，因此脾氣有點古怪，而更古怪的是她的行為，「我就是用一種自己非常軟爛的狀態，去跟小劉醫師本人結合。我很想知道一個人在最放鬆、最不在乎他人的時候會是什麼樣子。」

蔡淑臻笑言完全不擔心尺度、形象的問題，直呼「你知道我有多開心嗎？」她坦言一直被期待性感、漂亮、高冷，「好像沒有完成大家的期待就是不專業。」但蔡淑臻自認跟角色有點相像，希望大家漸漸熟悉這樣的自己，「沒有人發現我這一面，我就是一個不想長大的人，心裡不是小男孩就是小女孩，沒有人發現我的這一塊，只有我的好朋友導演賴孟傑。」

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為了更具戲劇張力，蔡淑臻也放大現實生活中小劉醫師的個性，「小劉醫師本人是非常喜歡曬猛男照，畢竟這個工作壓力太大了；好吃是因為外科醫師時常沒時間吃東西，放大就是什麼都吃；好睡是他們時常日班接夜班，時常沒時間睡，放大就是桌子下也能睡。」這是她想像中的形象，希望藉由誇張的外在，來呈現一個放棄自己的醫生心中真實狀態。

「村裡來了個暴走女外科」改編自醫師劉宗瑀的同名小說，女外科醫師「小劉」來到鄉村小醫院，像是都市的牛仔，利用自己的特殊技能與固執的處世原則，改變村裡種種令人眼界大開、啼笑皆非的醫療狀況。影集將於5月7日起，每週六晚上9時公視播出。（編輯：謝雅竹）1110421