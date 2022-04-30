新加坡華語電影節 金錢男孩、該死的阿修羅受青睞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

第10屆新加坡華語電影節29日登場，由來自台灣、香港及中國的4部短片做為開幕片。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年4月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡30日專電）第10屆新加坡華語電影節29日登場，由來自台灣、香港及中國的4部短片揭開序幕。策展人表示，這次一共播映22部台灣電影，其中「金錢男孩」、「該死的阿修羅」備受當地觀眾青睞。

新加坡華語電影節由新躍社科大學及新加坡電影協會聯合主辦，今年活動於4月29日至5月8日舉行，以電影院實體放映為主，線上為輔。這次共有52部來自台灣、中國、香港、馬來西亞及新加坡的作品，包括28部長片、24部短片。

開幕片「短片驚嘆號：何處是歸處？」由4部短片組成，分別是台灣的「姊姊」、「講話沒有在聽」，以及中國的「下午過去了一半」、香港的「巴基之詩」，訴說主角們過去、現在或即將到來的離散人生。

電影節策展人、新躍中華學術中心主任符詩專接受中央社記者訪問時表示，2013年舉辦第一屆華語電影節，當時以台灣10位導演所拍的10部短片合集「10+10」開幕，時隔10年，再次以短片開幕，代表「我們不改初衷」。

「姊姊」講述的是一個女孩長大後發現自己不是爸媽親生孩子的故事。「講話沒有在聽」則是台灣導演李念修根據父親親身經歷而改編的故事，劇情既詼諧又感人。

開幕片播畢後，4部短片的導演都以視訊方式出席映後座談，與觀眾交流。

今年電影節共有22部來自台灣的作品，符詩專指出，由柯震東主演、涉及同志題材的「金錢男孩」，以及金馬影帝莫子儀主演的「該死的阿修羅」都是這次觀眾反應最為熱烈的台灣電影。

他也說，相較於香港、中國、馬來西亞電影，這一兩年的台灣作品更趨多元、多樣化。金錢男孩及探討隨機殺人的「該死的阿修羅」都是其中例子。

其他將在華語電影節播映的台灣電影還包括曾獲2020年金馬獎最佳動畫長片的環保議題動畫片「廢棄之城」，以及「修行」、「聽見歌再唱」、「高山上的熱氣球」等曾入圍金馬獎的作品。

另外，香港電影包括探討身障人士性權議題的「照單全收」，以及訴說反送中運動背後種種掙扎的「少年」。中國電影則有由彭于晏、張艾嘉主演的黑色電影「熱帶往事」及獨立電影「媽媽和七天的時間」。

除了劇情長片，這次也將播映2部台灣紀錄片，分別為描述冤獄的「彼岸」，以及記錄台灣第一家防疫飯店的「沒有人該成為孤島」。

今年活動還將呈現3部近期在台灣、香港完成4K修復的經典作品，包括做為閉幕片的香港電影「藍宇」，以及新加坡民眾熟悉的台灣動畫電影「魔法阿媽」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

過去2年電影節活動受到疫情影響，到電影院的觀影人數受限。對於新加坡最近擴大鬆綁防疫措施，符詩專表示，這樣一來，每個影廳允許的觀眾人數比原來多了一倍，像是「熱帶往事」、「金錢男孩」、「該死的阿修羅」等熱門電影就能讓更多觀眾看到。

他說，放寬防疫措施也代表「新加坡整個大環境已經趨向更開放的階段」，期盼明年進一步開放，讓包括台灣在內的國外電影人也能到新加坡一起參與電影節。（編輯：陳惠珍）1110430