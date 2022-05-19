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孟耿如喜迎女兒 18分鐘水中順產直呼是天使孩子

2022/5/19 21:32（5/19 21:50 更新）
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藝人孟耿如和黃子佼的女兒「黃玉米」19日平安誕生，晚間孟耿如在臉書報喜訊，並透露她是選擇水中生產。（圖取自孟耿如臉書facebook.com）
藝人孟耿如和黃子佼的女兒「黃玉米」19日平安誕生，晚間孟耿如在臉書報喜訊，並透露她是選擇水中生產。（圖取自孟耿如臉書facebook.com）
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（中央社記者葉冠吟台北19日電）藝人孟耿如和黃子佼的女兒「黃玉米」今天平安誕生，晚間孟耿如在臉書報喜訊：「買尬！我生完了！」並透露她選擇水中生產，從開始用力到結束不到18分鐘，直呼女兒是天使孩子。

愛情長跑多年的孟耿如和黃子佼2020年登記結婚，去年11月孟耿如宣布懷孕，預產期是今年5月，果真在今天終於順利迎接女兒「黃玉米（暱稱）」。

孟耿如在臉書貼出與女兒的合照，並寫道：「我經歷了沒生過孩子的人不能體會的歷程；這次是選擇水中生產，希望一切的環節都是自然，所以沒打無痛分娩、沒打點滴、沒有催生、也沒剪會陰，希望玉米的一切也都能很自然、自在、自由」。

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孟耿如說，過程雖然痛到她跟老公黃子佼都不知道到底自己有沒有流眼淚，但生產過程非常順利，「從開始用力到結束不到18分鐘，是個天使孩子。」並感謝醫師團隊，讓她能在慌亂的狀況下安心、放心。

孟耿如最後表示：「過程實在是有太多太多的感觸，今天先讓我休息，這幾天再來跟大家分享，先謝謝大家關心…謝謝摯愛老公、謝謝摯愛玉米，我們今天都表現的真的很棒」。（編輯：陳政偉）1110519

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