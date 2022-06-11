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陳翠梅自導自演「野蠻人入侵」 苦練李小龍功夫

2022/6/11 13:10（6/11 14:31 更新）
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馬來西亞導演陳翠梅（右）自編自導自演新片「野蠻人入侵」，為演好片中武打戲她特別拜師學武術，其中菲律賓短棍武術是已故武打巨星李小龍招牌功夫之一，讓陳翠梅吃盡苦頭。（海鵬提供）中央社記者王心妤傳真 111年6月11日
馬來西亞導演陳翠梅（右）自編自導自演新片「野蠻人入侵」，為演好片中武打戲她特別拜師學武術，其中菲律賓短棍武術是已故武打巨星李小龍招牌功夫之一，讓陳翠梅吃盡苦頭。（海鵬提供）中央社記者王心妤傳真 111年6月11日
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（中央社記者王心妤台北11日電）馬來西亞導演陳翠梅自編自導自演新片「野蠻人入侵」（Barbarian Invasion），飾演想讓事業東山再起的演員，為戲學已故武打巨星李小龍招牌功夫，練到渾身傷都家常便飯。

「野蠻人入侵」描述單親演員為讓事業東山再起，決心學武功，卻不斷被兒子打擾。

陳翠梅表示，她現實生活也像劇情，構思劇本時不斷被兒子打擾，讓她氣得罵出「野蠻」，沒想到成為片名靈感。

為演好片中武打戲，陳翠梅特別帶2歲半兒子到菲律賓拜師學武術，其中菲律賓短棍武術（Kali Sticks）就是李小龍招牌功夫之一，也讓陳翠梅吃盡苦頭。

陳翠梅回憶，有次練柔道時，被教練打到趴在地板，沒想到兒子以為媽媽被欺負，竟衝上前追打教練，讓陳翠梅感動落淚，馬上抱住兒子。

「野蠻人入侵」將在台北電影節放映，並於7月15日全台上映。（編輯：李明宗）1110611

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