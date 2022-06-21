陳意涵新片當媽 合作「美國女孩」林品彤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

電影「小曉」21日開鏡，導演靳家驊（左起）及演員劉俊謙、林品彤、陳意涵都出席開鏡儀式，並期待演出能碰撞出火花。（CATCHPLAY提供）中央社記者王心妤傳真 111年6月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北21日電）電影「小曉」今天開鏡，監製葉如芬與演員陳意涵、劉俊謙、林品彤出席。陳意涵首度飾演母親，「從女兒到現在2個小孩的媽，累積詮釋角色的養分，期待能碰撞出火花」。

「小曉」由曾以「大吉」摘下金鐘獎迷你劇集/電視電影編劇獎的靳家驊執導，並由他自編自導。靳家驊表示，「小曉」籌備多年終於正式開拍，非常榮幸能與很多優秀演員合作，「不論是劇本或演員，都是一部電影不可或缺的元素。」

陳意涵將首度飾演母親，她認為自己真實經歷女兒、人妻到現在成為2個孩子的母親，「不同經歷帶給我詮釋角色的養分，很開心可以和靳家驊導演、劉俊謙與林品彤合作，期待我們碰撞出的火花。」

陳意涵和「美國女孩」演員林品彤飾演母女，林品彤表示，一直很崇拜陳意涵，這次合作像是夢想成真。

首度來台拍攝電影的男主角劉俊謙則開心有機會到台灣工作，尤其是隔離期滿後去了很多充滿回憶的地方，希望實際走入生活圈，感受台灣氣息，有助於詮釋角色。

「小曉」預計2023年下半年上映。（編輯：張芷瑄）1110621