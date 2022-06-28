金曲獎公布頒獎人 小S瘋狂現身、歌王歌后南下相挺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

第33屆金曲獎7月2日將在高雄巨蛋登場，藝人小S（徐熙娣）將擔任頒獎人，她認為金曲獎是個輕鬆、前衛的盛會，「將用比較crazy的方式來詮釋」。（台視提供）中央社記者王心妤傳真 111年6月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北28日電）第33屆金曲獎7月2日將在高雄巨蛋登場，原民歌王桑布伊、歌王蛋堡、歌后田馥甄等藝人都將頒獎，同樣擔任頒獎人的小S預告會用「瘋狂」方式出現，更笑稱每次都不小心變第一美。

今年金曲獎釋出頒獎嘉賓陣容，包含A-Lin、HUSH、小S（徐熙娣）、田馥甄、杜振熙（蛋堡）、炎亞綸、持修、胡德夫、春麵樂隊、桑布伊、孫盛希、許郁瑛、陳美鳳、陶晶瑩、董事長樂團、頑童MJ116、蔡昌憲、盧廣仲、?te壞特等人都將現身力挺。

陶晶瑩過去曾主持三金頒獎典禮，她鼓勵入圍者得失心不要放太重，入圍就是肯定。小S認為金曲獎是輕鬆、前衛的盛會，「將用比較crazy的方式來詮釋。」被譽為「台灣最美歐巴桑」的陳美鳳透露會以簡單俐落又有型的禮服出席，好好感受港都熱情。

桑布伊今年以頒獎人身分站上舞台，他表示，創作者能感受做音樂的過程，製作出有意思、有影響力的專輯，是比得獎還興奮的事。

董事長樂團稱讚高雄人親切又有熱情樂迷，特別期待吃到每去高雄必吃的早餐店。他們也談到獲得葛萊美獎肯定的專輯「八歌浪Pakelang」，「台灣音樂絕對能撼動國際，這次集眾人之力成功叩關葛萊美，得到專輯設計包裝獎，希望之後有人可以用音樂獎項去挑戰葛萊美，絕對是大家可以一起共同努力築夢的目標。」

第33屆金曲獎頒獎典禮將於7月2日在高雄巨蛋舉行，承辦單位台視將於當天下午5時live轉播星光大道、晚間7時頒獎典禮，並在台視與金曲獎YouTube頻道播出。（編輯：張雅淨）1110628