動畫版水果奶奶現身電視機 影集7月播出

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公視將於7月1日播出「妖果小學–水果奶奶的大秘密」同名動畫影集，藝人李岳（小岳哥哥）也受邀錄製一集訪問特別篇。（公視提供）中央社記者王寶兒傳真 111年6月29日

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（中央社記者王寶兒台北29日電）公視節目「水果冰淇淋」的主持人水果奶奶，將在動畫影集「妖果小學–水果奶奶的大秘密」重回電視螢幕，邀請孩子隨故事一起冒險。

3D圖像版水果奶奶今年初在公視動畫電影「妖果小學–水果奶奶的大秘密」登場，受廣大迴響。公視今年7月則將播出13集同名動畫影集，描述水果奶奶誤闖不為人知的妖怪結界，並意外成為妖果小學堂新老師的故事，還另外由小岳哥哥錄製一集訪問特別篇。

公視節目部副理、「妖果小學」製作人林瓊芬今天透過新聞稿表示，特別篇就像名著「哈利波特」中奇幻的九又四分之三月台一樣，「我們安排了一場人類、妖怪見面會，這集就是十三又四分之三集」。

小岳哥哥表示，自己的奶奶和外婆都在小時候就離開，水果奶奶的存在像補足曾缺少的祖孫情，「雙魚座就是愛幻想，有時都會想像我阿嬤會不會像水果奶奶這樣呢？」他在電影上映期間曾協助多場活動，也因此見到水果奶奶本尊，回憶起來仍直呼：「我當下覺得超級感動的！」

水果奶奶笑說，很期待透過角色IP化，開創出不同作品，繼續為孩子說更多故事，同時也喊話：「電影上映時正好遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，很多孩子可能因此沒能進電影院觀賞，這次請大家把握機會和奶奶一起去冒險。」

動畫影集「妖果小學–水果奶奶的大秘密」7月1日晚上6時將於公視頻道播出。（編輯：張芷瑄）1110629