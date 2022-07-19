中國影音平台獨播台製BL劇 影視公司：僅版權購買

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（中央社記者葉冠吟、王寶兒台北19日電）文策院投資的影視公司大慕可可今天公布全新BL影集About Youth，卻因將在中國影音平台bilibili獨播引發熱議。大慕可可強調bilibili僅為版權購買，其他播映平台的推動都在進行中。

大慕可可由「我們與惡的距離」、「做工的人」幕後團隊大幕影藝及凱擘影藝、華研國際音樂合資成立的泛娛樂投資公司「大曉創意」，於2021年與文策院共同成立。

今天大慕可可公布首部製作的BL劇About Youth「默默的我，不默默的我們」前導海報，並表示與中國影音平台bilibili合作，將在台灣、香港、澳門獨家播出。內容改編自鏡文學黃思蜜的作品「默默」，並由知名BL劇「HIStory2-越界」、「HIStory3-那一天」監製張庭翡與導演蔡宓潔攜手打造。

不過消息傳出後卻在網路引發議論，有網友認為製作公司拿台灣文策院的補助，在中國影音平台海外獨播，在台灣卻沒有合法播映平台。同時也有人擔心內容是否會因中過審查制度遭刪減，「中國自我審查和禁止耽美眾所周知，真的能完整無缺的播完嗎？」

大慕可可稍早也於官方臉書發布聲明回應爭議。他們指出，About Youth是全台灣團隊自資自製，bilibili海外購買本劇國際網路播映權，僅為版權購買。

大慕可可強調，台灣及其他國家的電視播映版權，及其他播映平台的推動均已在進行中，只是礙於合約仍在洽談，尚不便公布，敬請諒解也請耐心等待好消息，希望早日讓所有粉絲都能自由選擇喜歡的方式收看。

至於網友們最關心的劇情內容，大慕可可表示About Youth是部純正的BL作品，沒有任何內容因播映平台有所修正或刪減，「我們不會讓自己的孩子被其他因素干預而受到傷害，請大家放心」，也感謝所有關心本劇的網友熱心指教。

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文策院則表示，大慕可可股份有限公司為文策院與大曉創意股份有限公司共同投資的公司；依規定文策院應尊重並保障被投資公司之經營自主性，不涉入公司經營。據了解該公司所有營運活動皆符合相關法令。

文策院指出，劇集About Youth為大慕可可全台灣團隊自資自製打造，並無單獨申請任何形式之政府補助。有關該戲劇大家所關心的部分，大慕可可團隊也已於該公司粉專留言回覆向大眾說明。（編輯：張銘坤）1110719