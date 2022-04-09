台灣網漫市場／「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣漫畫家餅乾（圖）創作BL男男戀網漫「我的室友帥哥學長」，融入自身校園經驗，寫實又幽默的風格深受讀者支持，獲得2021年度潛力作品第3名。中央社記者吳家豪攝 111年4月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北9日電）近年來BL（Boy’s Love）男男戀成為網路劇、網路漫畫熱門主題，去年在網漫平台上線的台灣BL作品「我的室友帥哥學長」，融入校園與愛情元素，一舉登上10大潛力作品第3名，讓白天擔任工程師的兼職作者餅乾意外開啟網漫人生。

台灣觀眾對BL題材並不陌生，原創台劇HIStory系列從2017年以來引領風潮，已上映的前4季都有不同主題，培養出一票死忠粉絲，正在籌備中的第5季預計今年推出。

過去對同志議題較保守的韓國，在2020年推出首部BL網路劇「在你視線停留的地方」獲得好評，開始有越來越多BL作品問世。描述主角因神經性損傷導致色盲、只能看見灰色世界的奇幻類網路劇Color Rush，將在今年推出第2季；改編自同名網漫的「冬日過後的櫻花」，描寫無血緣關係的兄弟衍生出不同情愫，也將在今年上線。

台灣漫畫家餅乾去年創作「我的室友帥哥學長」，講述考上頂大、立志成為學霸系草的林子云，北上租屋入住後，發現自己室友是個搶人桃花的超級大帥哥，展開了意想不到的大學戀情之路；故事融入作者自身校園經驗，寫實又幽默的風格深受讀者支持。

畫漫畫原本不在餅乾的人生規劃裡，沒想到竟意外成為現在生活重心之一。

●同志朋友推一把 「畫了就回不去了」

26歲遊戲工程師餅乾2021年在同志朋友們的鼓勵下，決定加入網漫平台LINE WEBTOON，嘗試BL男男戀故事，是目前最年輕的台灣連載漫畫家。中央社記者吳家豪攝 111年4月9日

26歲的餅乾去年9月加入LINE WEBTOON網漫平台，是目前最年輕的台灣連載漫畫家，頂著知名國立大學光環，白天擁有令人稱羨的遊戲工程師正職，下班後用餐休息「耍廢」一下，從晚上大約7時30分開始一路作畫到半夜，每週按照分鏡從打草稿、上線稿、上色到完稿，平均4天可以完成一話約60格。

餅乾接受中央社專訪笑稱，踏入漫畫圈比較像「誤打誤撞」，雖然自己一直都有畫畫習慣，但多半以素描、速寫為主，跟漫畫無關；直到去年5月在她的同志朋友們鼓勵下，決定嘗試看看，沒想到「畫了就回不去了」，現在家人也會跟她分享觀後感。

「我只做好玩的事情，當然也會評估效益，簡單算了一下畫漫畫時薪，至少在台北生活沒問題」，水瓶座的餅乾自認需要嚴肅的工作，同時也很注重生活與工作間的平衡，連載前猶豫最久的是必須犧牲打線上遊戲「英雄聯盟」（League of Legends）的時間，從大學以來都有固定隊友，可惜連載後無法每天都打。

誰能想到，上大學之前不太看漫畫的餅乾已經有14萬網漫讀者，所有話次累積瀏覽數超過650萬次，風光拿下2021年度潛力作品第3名。即使初登板就有亮眼成績，她還是經常一秒變身其他作品的粉絲，例如「覺醒吧！貓奴」、「前輩是偽娘」都是她推崇與學習的對象。

對於原本無心插柳的餅乾來說，漫畫已變成可以長期經營的興趣，她希望未來2、3年能夠持續創作，甚至下一部作品已經找出好幾個方向構思中，只是現在還不方便透露。

●責任編輯是朋友也是保姆 灌溉心靈雞湯

新人漫畫家往往容易面臨創作瓶頸和截稿壓力，這時候需要「責任編輯」扮演保姆和心靈雞湯角色。餅乾透露，責任編輯就像朋友一樣，有時覺得煩悶可以找責編聊聊天，順便證明「自己還活著」。

LINE WEBTOON台灣事業部總經理崔準榮說，LINE WEBTOON與其他平台最重要的差異是在地作家培育計畫，2014年進入台灣市場時，只有一名台灣編輯，隨著預算和人力資源的增加，漸漸有能力培育更多台灣作家，協助改善故事和畫風，也需要不定時分享作品相關數據。例如哪一話的流量或營收大幅變化，創造出具有自己風格和市場價值的作品。

在韓國有很多方式可以當漫畫家，崔準榮表示，LINE WEBTOON設有投稿新星專區，漫畫家可以自行上傳作品，韓國總部編輯部門也會每個月多次評估哪些漫畫具備連載潛力，著重故事題材、人物設定、獨特性等面向，就算有些作品目前畫風、故事性有待加強，都可以透過韓國編輯部門提升，現在台灣漫畫家也能從類似管道取得協助。

崔準榮說，「10到15年前只看重畫風，現在不是這樣，在韓國各式各樣的漫畫都有人氣。只要有一位韓國編輯認為會成功，就值得試試看。」

●本土作家產出能力提升 鼓勵打團體戰

LINE WEBTOON 行銷總監王嘉綺指出，培養一名漫畫家出道，往往需要3個月或半年時間，有些甚至長達一年。素人作家要接受責編的密切協助，從劇本、世界觀、角色外觀到對話邏輯，都需要跟責編討論。如果沒準備好就上線，很容易感到挫折，目前有十幾位本土作家正在接受責編指導、調整作品。

產出能力是台灣漫畫家最需要精進之處，王嘉綺表示，早期本土作家作畫速度不快，短篇漫畫從10格開始，長篇20格以上，等到能力提升後，才可以畫出更多格數。8年來因為有責編制度和訓練課程的幫忙，本土作家越來越能適應創作節奏，目前每話可以畫30到40格；如果能達到韓國作家每話50格以上的水準，讀者會有更高的付費意願。

責編同樣也得進修，每天上班都要看漫畫，才能做出更貼近市場的宣傳，平時還要多看編劇相關書籍，因為讀者口味越來越多元化，傳統校園愛情故事比較沒那麼受歡迎，在劇情上需要有些突破，加入創意元素。

近年網漫市場快速成長，網漫影視化案子變多，責編也開始擔任經紀人角色。王嘉綺說，LINE WEBTOON去年推出經紀約計畫，幫忙作家釐清影視化或遊戲改編、周邊商品授權等合約內容，讓作家更順利拓展IP運用、增加收入。

至於漫畫家是否有退場機制？王嘉綺坦言，原則上當然不希望作家退出，畢竟培育一名作家不容易，責編也會隨時關注作家身心狀態、幫忙打理大小事，讓作家能專注在漫畫上；如果真的畫到很累，可以考慮每季完結時休刊一陣子。

「網漫連載對作家來說，真的是馬拉松競賽，一個禮拜有6、7天都在畫，看作家對作品的要求，往往可能壓縮到休息時間。」王嘉綺透露，LINE WEBTOON目前有30部台灣作品連載中，現在會鼓勵作家打團體戰，不要一個人又編劇又畫角色。例如「宅男打籃球」就是透過協力方式，讓劇情面向呈現得更完整。

她也提到，台灣網漫市場正在慢慢變大，無論是營收或付費用戶數，這兩年都有很大成長。吸引讀者付費的關鍵還是要看作者和作品陣容，雖然愛情類故事通常付費力道最高，平台上還是需要更多元的作品呈現。（編輯：張良知、林淑媛）1110409

去年在網漫平台上線的台灣BL作品「我的室友帥哥學長」，融入校園與愛情元素，一舉登上10大潛力作品第3名。（圖取自facebook.com/piannofficial）