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克莉絲汀泰根走出流產痛 孕肚照分享懷第3胎喜

2022/8/4 20:42（8/4 21:06 更新）
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名模克莉絲汀泰根（圖）與葛萊美獎歌手約翰傳奇夫婦近2年前經歷流產，3日宣布將迎接第3個孩子的到來。（圖取自instagram.com/chrissyteigen）
名模克莉絲汀泰根（圖）與葛萊美獎歌手約翰傳奇夫婦近2年前經歷流產，3日宣布將迎接第3個孩子的到來。（圖取自instagram.com/chrissyteigen）
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（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）名模克莉絲汀泰根（Chrissy Teigen）與葛萊美獎歌手約翰傳奇（John Legend）夫婦近2年前經歷流產，昨天宣布將迎接第3個孩子的到來。

法新社報導，泰根在Instagram寫道：「過去幾年的心境已記不清楚了，但喜悅再次滿盈於我們的家庭和心中。」發文搭配她孕肚的照片。

泰根與近4000萬名追蹤者分享喜訊，表示「另一個孩子正在路上」，約翰傳奇也轉發妻子的照片。

2020年10月，泰根在社群媒體發布多則貼文，講述她和丈夫失去第3個孩子的經歷。其中一則貼文是她在醫院病床上抱著孩子的照片，約翰傳奇親吻著她的肩膀。

她說，當時她「很震驚，且深陷於他人難以感同身受的痛苦之中」。兩人的流產貼文激起廣大迴響。

儘管有些人批評泰根，但也有人讚美她坦然面對流產的經驗。

身兼電視節目主持人與食譜作家的泰根今年稍早宣布，正在接受試管嬰兒療程。

她昨天在貼文中坦承，曾猶豫是否公開懷孕的消息。

她說：「每次產檢時我都告訴自己，『如果孩子是健康的，我今天就宣布』，但當我聽到孩子心跳聲，除了鬆口氣，我還是認為我太緊張了（無法宣布消息）。」

泰根因演出約翰傳奇的MV而結緣，兩人於2013年結婚。（實習編譯：黃薇心/核稿：戴雅真）1110804

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