魷魚遊戲創多項紀錄 OTT打開韓劇新視界功不可沒

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「魷魚遊戲」12日獲艾美獎最佳導演及最佳男主角獎，該劇自播出以來就不斷為韓劇寫下新歷史。（Netflix提供）

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（中央社記者廖禹揚首爾13日專電）上個世紀90年代在亞洲掀起第一波韓流風潮的韓劇，隨著多年來的「進化」與新興國際OTT平台推波助瀾，躍上新境界，以Netflix韓劇「魷魚遊戲」爲代表，持續開創史無前例的紀錄。

魷魚遊戲在美國12日舉辦的艾美獎頒獎典禮中榮膺最佳導演及最佳男主角獎，成為第一部在美國電視圈最高榮譽的艾美獎中獲頒這兩項大獎的非英語作品。

這並非魷魚遊戲創造的第一項全新紀錄，事實上，魷魚遊戲自播出以來就不斷為韓劇寫下新歷史。去年9月17日在Netflix平台上架的魷魚遊戲，公開28天後就創下累計16億5045萬小時的Netflix最長收視時間紀錄。

在這段時間內共有1.1億用戶曾收看此劇，同樣是Netflix影集中最高紀錄。

魷魚遊戲的收看時數令其他熱門劇集都望塵莫及，韓聯社報導指出，Netflix英語影集中收視第一的「柏捷頓家族：名門韻事」第1季紀錄為6億2549萬小時；非英語影集中，除了魷魚遊戲，排名第一的「紙房子」第4部則為6億1901萬小時。

魷魚遊戲的收視族群約95%都位於海外，在包括韓國在內的94國都是排名第一的人氣影集。

在劇中飾演要角的78歲演員吳永洙今年初藉此劇成為首位獲頒金球獎的韓籍演員，飾演主角成奇勳的李政宰也在抱回美國演員工會獎、等多項海內外大獎後，榮登首位韓籍艾美獎視帝。

魷魚遊戲的成功，除了對歐美觀眾而言是較新鮮的題材與呈現方式，國際OTT平台的助力功不可沒。

過去在韓國以外國家若想收看韓劇，除非國內電視台購買播放，否則只能上網尋找盜版載點下載，字幕也必須倚賴「僅供交流學習」的字幕組翻譯資源，相當不便。

如同魷魚遊戲去年透過Netflix在全球190多國同時上架，同時配有多國語言字幕，新興OTT運作方式大幅降低國際觀眾收看影視的障礙。

大眾文化評論家張德賢（譯音）接受韓聯社訪問時分析，現今視聽眾已習慣透過字幕收看非母語影視內容，透過字幕呈現的方式已經不會讓觀眾出戲。

不過，OTT的興起也讓戲劇的「國界」變得模糊，例如魷魚遊戲就是由Netflix全額出資，很難區分究竟算是「韓劇」還是「美劇」，也可能正是因為如此，魷魚遊戲才能以外語作品之姿，在針對美國電視影集的艾美獎獲提名，甚至拿下最佳導演等6座獎項。

就如同魷魚遊戲導演黃東赫在獲獎感言所述，「因為有許多人的幫助我才能寫下新的歷史，我認為這不是我獨力完成的，是我們一起創造的」，魷魚遊戲的成功代表跨國影視產業合作的新里程碑。

韓國劇評家孔熙靜（譯音）表示，OTT減少了觀眾對於其他文化圈內容作品的排斥感，也讓跨國合作內容越來越多。

魷魚遊戲第2季劇本已完成編寫，即將進行拍攝製作，除主角成奇勳外，黃東赫在宣布第2季確定製作的官宣內容提到，第1季中出現的巨大女孩人偶英熙的「男朋友」哲秀將在第2季出場，未來的故事發展及第2季能否再次締造新紀錄都令人期待。（編輯：周永捷）1110913