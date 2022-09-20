「酷蓋爸爸2」完結 謝佳見結婚誓詞惹哭全場

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同志家庭劇「酷蓋爸爸」第2季19日播出大結局，演員謝佳見（右2）劇中穿上粉紅西裝，與演員邱木翰（右1）在眾人祝福下，於三級古蹟「台北之家」舉辦婚禮。（GagaOOLala提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月20日

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）同志家庭劇「酷蓋爸爸」第2季昨天播出大結局，演員謝佳見穿上粉紅色西裝與邱木翰在眾人祝福下，於3級古蹟「台北之家」舉辦婚禮，結婚誓詞不但惹哭全場，也讓自己哭到妝花。

謝佳見說，面對這場婚禮大戲戰戰兢兢，開拍前就調適了心情幾天，抵達拍攝現場後，即使演戲經驗豐富也做足角色功課，還是難掩緊張，「我真的愛這個人嗎？我真的可以跟他走一輩子嗎？他真的會愛我一輩子嗎？其實很多問題都會跑出來，這是很真實的」。

當劇中王自強把邱木翰的手交到謝佳見手中時，感人氛圍讓全場演員哭成一團，謝佳見深情的婚禮誓詞，也為全劇掀起高潮。謝佳見說：「謝謝你這些年，不管是我闖禍了，還是惹你生氣了，你都還是願意不離不棄地牽我的手」，這段台詞讓他邊哭邊講，激動到哭花眼妝。

身兼編劇與導演的陳怡妤分享，以這場婚禮大戲當第2季結尾，別具意義：「作為亞洲第一部同志家庭劇，我想成就這件事，婚姻從來都不是幸福的終點，而是透過整部劇到最後，能看到2個爸爸經歷很多難關後，仍願意給彼此保障跟承諾，我覺得那是一個很美好結局」。

「酷蓋爸爸」第2季全8集，已於影音平台GagaOOLala上架。（編輯：張芷瑄）1110920