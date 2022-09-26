導演女星傳不合 別擔心親愛的仍登北美票房冠軍

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影片來源：Warner Bros. Pictures

（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）事實證明，奧莉薇亞懷爾德真的不用擔心，北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天公布的數字顯示，她自導自演的「別擔心親愛的」以1920萬美元成績登上北美票房冠軍。

法新社報導，中等的影評，以及有關自導自演的奧莉薇亞懷爾德（Olivia Wilde）和女星佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）不合的報導，對「別擔心親愛的」（Don't Worry Darling）票房究竟是助力還是殺傷力，目前還不清楚。

無論如何，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）表示，「別擔心親愛的」有「很好的開片成績，優於一般浪漫懸疑片的水準」。

上個週末北美冠軍片、奧斯卡金像獎得主薇拉戴維絲（Viola Davis）主演的「女王」（The Woman King），這個週末以1110萬美元排名第2，收入比開片當週下滑了42%。

排名第3的是大導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）的「阿凡達」（Avatar）。這部2009年的賣座強片，這次重新上映仍獲觀眾青睞，這個週末進帳1000萬美元，當中絕大部分出自巨型螢幕Imax影廳。

葛羅斯表示，這是個「合理的」開片成績，不過他也提到，「阿凡達」當年上映時票房慢熱，但後來仍創下28億美元的全球票房紀錄。

「分租驚魂」（Barbarian）以480萬美元票房排名第4，該片由喬治娜坎貝爾（Georgina Campbell）及在電影「牠」（It）中扮演小丑的比爾史柯斯嘉（Bill Skarsgard）主演。

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米亞高斯（Mia Goth） 主演的「純真殺手 」（Pearl）以190萬美元排名第5。

排名第6至第10的作品依序為：「看你往哪跑」（See How They Run），190萬美元；「子彈列車」（Bullet Train），180萬美元；「DC超級寵物軍團」（DC League of Super-Pets），180萬美元；「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），160萬美元；「小小兵2：格魯的崛起」（Minions: The Rise of Gru）， 100萬美元。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110926